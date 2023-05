Los padres de Anastasia y Alexandra despiden a sus gemelas "rotos por el dolor"

En la más estricta intimidad y "rotos por el dolor", Igor y Olga, los padres de las gemelas Anastasia y Alexandra, fallecidas el viernes después de lanzarse por una ventana del edificio en el que vivían, en el barrio ovetense de La Ería, despidieron ayer a sus hijas en el tanatorio de Los Arenales.

Lo hicieron por el rito ortodoxo, y para ello se desplazó a Oviedo el padre Andréy Kórdochkin, deán de la catedral Santa María Magdalena de Madrid, uno de los pocos lugares donde, a pesar de la guerra, ucranianos y rusos siguen rezando juntos.

Según fuentes cercanas a la familia, los padres de Anastasia y Alexandra siguen totalmente "rotos por el dolor". "Poco a poco van asumiendo la terrible tragedia que les está tocando vivir, cuando están solos parece que consiguen aguantar, pero en cuanto cruzan una palabra con alguien vuelven a derrumbarse", describían ayer algunas personas próximas a la familia.

La despedida de las gemelas también ha propiciado un comunicado conjunto de los ciudadanos de países de la Europa del Este afincados en Asturias, un texto en el que se han unido distintas nacionalidades, también rusos y ucranianos, con dos textos, uno en castellano y otro en ruso escrito en cirílico. En el primero, retratan a las gemelas como "dos angelitas que han subido al cielo", expresan el terrible dolor como "unas lágrimas imposibles de detener" y desean llevarlas para siempre en sus corazones. La misma idea expresa el texto en ruso, donde lamentan: "Las lágrimas no consuelan / la mente no entiende / la tristeza no se puede medir/ la tristeza no se aplaca/ Lloramos contigo.

El proceso para recuperar la normalidad después de la trágica muerte de Anastasia y Alexandra será lento. Sus compañeros y compañeras de clase partirán mañana de viaje de estudios a Madrid, una excursión a la que ellas habían renunciado hace una semana. La Policía Nacional proseguirá las investigaciones y tiene previsto llamar a declarar al entorno más cercano de las niñas mientras revisa todo tipo de pistas, como las libretas y efectos personales que había en su habitación y sus dispositivos electrónicos y contactos en redes sociales.