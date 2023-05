Una banda de carteristas altamente especializada se había asentado en el aeropuerto de Palma para cometer sus fechorías. Sus víctimas eran mayoritariamente ciudadanos extranjeros, de mediana edad, y aprovechaban para sustraerles el dinero y otras pertenencias cuando se disponían a abandonar la isla para regresar a su país, La Policía Nacional detuvo el miércoles a un hombre argentino, de 67 años, a una mujer de su misma nacionalidad de 57 y a una mujer bosnia de 47 por su presunta participación en numerosos hurtos.

Los integrantes de esta banda de carteristas actuaban de una manera perfectamente coordinada. Sus víctimas preferentes eran ciudadanos extranjeros de mediana edad, que llegaban al aeropuerto de Palma en autobuses gestionados por un turoperador. En concreto cuando estas personas daban por terminadas sus vacaciones y se disponían a abandonar la isla para regresar a su país de origen.

Esta banda de carteristas se caracterizaba por una gran destreza y habilidad. Hasta el punto de que las víctimas no se percataban de las fechorías ni de cómo les sustraían las carteras. De hecho en muchos casos se las devolvían a los afectados con la documentación, después de haberles sustraído el dinero que portaban en ellas, sin que se dieran cuenta. Se la dejaban en el bolso o junto a sus pertenencias. Así, muchas de las víctimas no se percataban de la sustracción. Las que se daban cuenta, al tener consigo la documentación, preferían no denunciar por temor a perder el vuelo de regreso a su país. Solo durante el pasado mes de abril, los investigadores de la Policía Nacional les atribuyen al menos cuatro delitos de este tipo.

Esta banda está considerada itinerante, ya que no tenían un lugar fijo de actuación. Siempre se decantaban por lugares de gran afluencia turística, donde les resulta más fácil pasar desapercibidos, y obtenían un abultado botín en poco tiempo.

Estos tres detenidos acumulan en su haber más de 80 detenciones. La Policía Nacional solicitó al juez que les impusiera a los tres una orden de alejamiento de Mallorca. Algo a lo que el magistrado finalmente accedió.