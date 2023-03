El kamikaze de la "Y" no tenía carné, tiene antecedentes y sembró antes el pánico por Oviedo

Un joven de 20 años, sin carné de conducir y con una treintena de antecedentes policiales por diversos delitos, sembró ayer el pánico en Oviedo al volante de un Seat Toledo. Huyendo de la Policía Local, A. F. H. entró en la "Y" en dirección contraria desde la rotonda de Cerdeño y, después de circular durante dos kilómetros esquivando a los coches que le venían de frente, acabó estampándose directamente contra un vehículo a la altura de la salida de la Ronda Sur. Tanto el kamikaze como el conductor del otro coche resultaron heridos y tuvieron que ser trasladados al hospital. Además de eso, otros cuatro turismos sufrieron daños.

Todo comenzó alrededor de las seis de la tarde. Varios vecinos de La Corredoria llamaron a la Policía Local para avisar de que había un joven "haciendo trompos" y circulando a toda velocidad por el barrio. Dos coches camuflados acudieron de inmediato a la zona y, al llegar, comprobaron que las denuncias eran ciertas. Trataron de darle el alto, pero A. F. H. hizo caso omiso y comenzó la persecución que acabaría en desastre. Según los testigos, el joven pisó a fondo el acelerador y se metió por varias direcciones prohibidas dentro de La Corredoria para huir de los agentes. Además, no dudó en subirse a las aceras, se llevó por delante la terraza de algún bar y estuvo a punto de atropellar a varios clientes y peatones. Por suerte, en La Corredoria no hubo que lamentar heridos.

Después de atravesar el barrio, el kamikaze se incorporó a la autopista perseguido por los coches policiales, que ya iban avisando por radio a sus compañeros para pedir refuerzos y para que cortasen las entradas y salidas de la "Y". El desenlace no pudieron evitarlo. Tras el choque, el joven fue trasladado al HUCA con traumatismo facial y torácico y allí permanecía al cierre de esta edición custodiado por la Policía. Las lesiones del conductor contra el que impactó no habían trascendido a última hora de ayer, pero no revisten gravedad. Las retenciones tras lo ocurrido fueron kilométricas.