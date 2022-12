Investigan si una camisa hallada en la zona donde desapareció es de Sandra Bermejo

Novedades en el caso Sandra Bermejo, la madrileña de 32 años y vecina de Gijón desaparecida en cabo Peñas (Asturias) el 8 de noviembre pasado. La Policía Nacional ha recuperado una camisa que por la talla podría pertenecer a la mujer que se busca. Aún no se ha podido determinar a ciencia cierta que la prenda es de Sandra Bermejo porque la familia no la ha identificado como suya, si bien eso no descarta tal posibilidad. La camisa estaba al pie de un acantilado próximo al mirador de Peñas, en un lugar de difícil acceso tanto por tierra como por mar, y la avistó una persona que fue la que puso en marcha el dispositivo de recuperación de la prenda, cuya procedencia ahora se investiga.

