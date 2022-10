Ruth Ortiz: "Ahora se sabe que un maltratador no es un buen padre"

Ruth Ortiz sufrió violencia vicaria en su grado más extremo cuando en España todavía no se ponía nombre a esta violencia machista. Sus hijos, Ruth y José, de 6 y 2 años de edad, fueron asesinados por su marido, José Bretón, el 8 de octubre del 2011 en Córdoba. Ruth asegura que en ocasiones se siente como si no hubiera transcurrido este tiempo. Bretón cumple condena en la cárcel de Herrera de la Mancha (Ciudad Real) en el segundo grado penitenciario. El crimen mantuvo en vilo al país durante 21 meses, porque el padre sostuvo siempre que perdió a los pequeños en el parque Cruz Conde. Todo se esclareció cuando se determinó que los huesos encontrados en una hoguera en la vivienda familiar paterna correspondían a sus hijos.

Han transcurrido 11 años desde el asesinato de sus hijos. ¿Se ha avanzado en el trabajo para evitar la violencia vicaria?

Poco se ha avanzado. Además, la única prevención en este tema es la educación. La educación en igualdad desde la base, desde pequeños, y que no haya educación machista. Es la única prevención que veo posible. Se ha avanzado algo, la sociedad ya sabe un poco más qué es la violencia vicaria, porque antes no se sabía. En las ayudas, algo, alguna buena intención, pero otro tipo de avances no veo. Que no exista la educación machista y entonces se evitará que se produzcan casos como el mío.

A pesar de todo lo que se conoce, se sigue ejerciendo violencia contra los hijos para hacer daño a las madres. ¿Estos ataques no se pueden evitar?

Ahora también se sabe, además, que un maltratador no es un buen padre. Se está empezando a no conceder régimen de visitas a los padres maltratadores. Pero cuando ocurrió mi caso no se contemplaba para nada. A no ser que fuesen casos extremos, los padres tenían derecho a visitar y a quedarse con los hijos. A un padre maltratador ya no se le concede la posibilidad de que pueda estar con los hijos. En algunos casos habrá visitas supervisadas, pero no se puede quedar con los hijos. Es lo que se debe hacer, porque un padre maltratador ni es un buen padre ni es un buen marido, y va a intentar por todos los medios utilizar a sus hijos para hacer daño a la madre.

¿Usted recibió ayuda pública por el asesinato de sus hijos?

No, la única ayuda que recibí fue la renta activa de inserción, que me la dieron incluso antes de reconocer legalmente que yo era víctima de violencia vicaria. Cuando pasó mi caso ni se sabía lo que era la violencia vicaria ni estaba contemplada como un tipo de violencia de género. Me la dieron durante tres años en los que no podía trabajar, no estaba en condiciones. Aparte de eso, no. El Estado no se hace cargo de las indemnizaciones que no pagan los asesinos, no se hace cargo de pagarla en ningún porcentaje. Si los asesinos no pagan, las indemnizaciones que están contempladas que te pertenecen en la sentencia se queda ahí escrito y no sirve para nada.

¿Cómo vive el 8 de octubre?

Lo intento llevar lo mejor posible. Porque ya han pasado 11 años, pero 11 años que a nivel de recuerdo puede ser como si no hubiera pasado ninguno. Es inevitable que te vengan los recuerdos. Lo intento llevar lo mejor que puedo.

¿Qué le parecen las imágenes en las que alumnos del Colegio Mayor Elías Ahuja de Madrid gritan insultos machistas a otras jóvenes?

Me parece fatal y me parece que mientras que no se eduque a niños y niñas en igualdad, tanto hombres como mujeres tenemos los mismos derechos y los mismos deberes, y un hombre no es más que una mujer, ni una mujer mas que un hombre, mientras que no se eduque de esa manera, seguirán pasando cosas como las que han ocurrido en el colegio mayor y muchas más.

¿José Bretón tendría que salir de la cárcel definitivamente en el 2036?

No he calculado el año. Solo va a estar 25 años. Cuando cumpla los 25 años, saldrá. No sé si le van a conceder permisos antes.

¿Le da miedo que salga?

Prefiero que no salga. Lo que pienso siempre es que ya me enfrentaré a ello cuando ocurra, para qué voy a estar agobiada un montón de años con antelación.