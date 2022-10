Una joven acusa a su padrastro de abusar sexualmente de ella durante nueve años en Palma

Una joven acusó este martes a su padrastro de haber abusado sexualmente de ella durante casi una década, cuando tenía entre cinco y trece años, en Palma. Durante el juicio celebrado en la Audiencia Provincial, la chica aseguró que el hombre comenzó sometiéndola a tocamientos y acabó forzándola a mantener relaciones completas. "Él me decía que no lo contara, que si lo hacía todo nos iría mal", afirmó. La fiscalía mantuvo al concluir la vista oral su petición de once años de prisión para el procesado y una indemnización de 12.000 euros.

El acusado negó tajantemente todas las imputaciones y atribuyó la denuncia a un castigo que impuso a su hijastra, a la que había requisado el móvil dos días antes. "Era agresiva y no respetaba los límites", señaló el hombre, que dijo haberse comportado con ella "como un padre". La madre de la joven y pareja del procesado no dio ninguna credibilidad al relato de su hija. "No consideré que nada fuese real", afirmó sobre los presuntos abusos que le narró la menor. Aseguró que la intención de la chica era poner fin a su relación con el sospechoso. "Quería separarnos como fuese", detalló la mujer, que dijo que la víctima tenía "mala relación" tanto con ella como con su padrastro. El padre de la denunciante, por su parte, negó que fuera "una niña complicada". "No es una mentirosa", dijo sobre ella. La forense que la examinó cuando presentó la denuncia ratificó que presentaba una fisura anal compatible con una penetración.