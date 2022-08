Treballem en les tasques d'extinció d'un incendi en un pis al c/ Quevedo de Badalona (avís 09.26h). Desplaçades 8 dotacions. El foc està confinat i no hi ha perill de propagació ni vertical ni horitzontal.

Segons les darreres informacions hi ha 2 persones ateses pel @semgencat pic.twitter.com/PoM1Dv2RZ8