Un niño de solo once años de edad ha sido identificado por la Policía después de haber amenazado, presuntamente, a una pareja de jubilados con un cuchillo de grandes dimensiones. En la amenaza también intervinieron otros seis menores, aunque de más edad. Debido a que no hubo denuncia formal no se practicó ninguna detención, si bien la Policía entregó a los menores a sus respectivas familias, explicando lo que había ocurrido. También se ha dado cuenta a la fiscalía de menores.

El incidente ocurrió sobre las nueve de la noche del pasado miércoles. Una pareja de jubilados salió a pasear y en un momento determinado se sentó en un banco público instalado en la plaza Barcelona, en Palma. Mientras el matrimonio estaba sentado, de pronto se inició una discusión con un grupo de menores que se encontraba por los alrededores de la plaza. Fue el hombre el que se enfrentó con los chicos, descalificándolos y criticando su comportamiento. Los siete menores optaron por marcharse, pero al poco rato volvieron al lugar donde habían mantenido la discusión. Esta vez regresaron armados, al menos tres de ellos, con cuchillos. El arma más grande la portaba el menor del grupo, que después se averiguó que solo contaba con once años de edad. Según pudo averiguar más tarde la Policía, después de la inicial discusión con la pareja, los menores se dirigieron al domicilio de uno de ellos y allí cogieron los cuchillos, con los que posteriormente utilizarían para amenazar. Ante la intervención de los testigos, que de inmediato avisaron a la Policía, los menores huyeron del lugar y se marcharon corriendo. Otro vecino se acercó a la Policía y comunicó que había visto a los chicos cerca de una determinada calle ubicada cerca de la plaza Barcelona. Los agentes se dirigieron hacia el lugar indicado por el testigo y, en efecto, allí localizaron a los sospechosos. Eran seis varones y una mujer. Todos ellos eran menores de edad. Se da la circunstancia que la Policía está buscando a la pareja que se enfrentó con este grupo, ya que de momento no se presentó denuncia, debido a que no hubo violencia física.