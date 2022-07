Marisol Burón, madre de Marta Calvo, se ha mostrado satisfecha con el veredicto de culpabilidad para Jorge Ignacio Palma por el crimen de su hija y le ha agradecido a ella que el acusado vaya a ingresar en prisión. "Gracias a mi hija, porque gracias a ella este tío no va a salir de la cárcel. Estoy muy contenta de la hija que tengo, porque la sigo teniendo", ha asegurado.

Así lo ha manifestado Burón en declaraciones a los medios minutos después de que el jurado popular haya emitido un veredicto de culpabilidad para el acusado por las muertes de Marta Calvo, Arliene Ramos y Lady Marcela Vargas.

Burón ha abandonado las dependencias de la Ciudad de la Justicia de Valencia acompañada de su abogada, Pilar Jové, arropada por miembros de su familia y allegados y entre aplausos y gritos de 'Justicia'.

"Estoy muy contenta. Yo sabía que iba a salir culpable, no podía ser menos que eso y le doy las gracias a mi hija por esa bendita ubicación", ha dicho en referencia al último mensaje que le envió Marta. La progenitora, muy emocionada y entre lágrimas, ha agregado: "Marta va a aparecer, seguro que sí".

Por su parte, la letrada ha hecho notar que en todos los hechos justiciables en el caso de Marta ha habido unanimidad por parte del jurado y lo ha atribuido a que "las pruebas han sido contundentes".

"Lo he repetido en muchas ocasiones, no había pruebas de descargo, no había un informe pericial contradictorio, no había alegaciones más allá de negar los hechos ni se daba una versión alternativa, por lo tanto entendemos que hemos conseguido trasladarle al jurado nuestra versión de los hechos, que era coincidente con los investigadores", ha agregado.

"Estamos muy satisfechos, confiábamos en la justicia y en el jurado y ahora a esperar la sentencia", ha aseverado Jové, que ha agradecido su interés a los medios de comunicación y su "trabajo y profesionalidad" a la Guardia Civil. "Sin ellos no habría sido posible este veredicto", ha concluido.