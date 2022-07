Miguel Ángel Grimal Marco, conocido como el Rey del Simpa, ya está en la calle tras su última detención el pasado fin de semana por comer y no abonar los 14 euros que le reclamaban en el restaurante Gastrobar 93, en la calle León Felipe de Zaragoza. Su última comida por la cara fue un plato de Yakimeshi, otro de ternera con salsa de ostra y una botella de agua de litro y medio. No le dio tiempo ni al vino que acostumbra porque un cliente le reconoció y llamaron al 091 de la Policía Nacional.

Terminaba así una semana en la que todos los días dejó sin pagar algo, salvo el miércoles que, posiblemente, el hostelero estafado no puso la denuncia pertinente por ser una cuantía pequeña.

Esta razón es de la que se aprovecha Grimal Marco porque, pese a que pide una gran cantidad de platos, vino y hasta copa para acompañar el postre, nunca excede de los 400 euros y, por ello, el Código Penal establece que su forma de actuar es un delito leve de estafa que debe ser castigado solamente con el pago de una multa de uno y tres meses y cuyo importe depende de los ingresos de los condenados y que, en caso de no pagar, la ley recoge la aplicación de penas de un día de prisión por cada dos cuotas no pagada. Y es que en este tipo de delitos no está contemplado que el autor ingrese en la cárcel de forma preventiva.

Como Grimal Marco no tiene ningún bien a su nombre que poderle embargar y tampoco abona esas cantidades, llegará un día en el que un juez acuerde su inmediato ingreso en prisión para así conmutar la pena económica que le habían puesto sus compañeros. Ejemplo de ello, los más de 300 euros que le impusieron por no abonar la carrera a un taxista.

Un modus vivendi que puede repetir hasta la extenuación del sector hostelero de Zaragoza ahora, tras el cambio de ley. Antes estaba contemplado en la norma que la reiteración criminal podía transformarse en un delito más grave y cumplir más pena, pero ya no.

De esta manera, el Rey del Simpa seguirá sumando día a día comidas sin pagar. Lleva 57 antecedentes. La última vez que ingresó en prisión fue el 13 de marzo, donde desayunó, comió y cenó gratis hasta el 5 de junio.