La víctima de una estafa del amor en Ourense: “Me engatusó y confié ciegamente; estaba enamorada como una tonta"

Una relación que parecía idílica y que nació en Facebook, con un intercambio inicial de poemas y canciones de amor, se convirtió en un engaño, al menos a ojos de la víctima. Una ourensana acusa a un hombre al que conoció en 2016 en esa red social de estafarle 2.700 euros y de, una vez que presentó la denuncia, amenazarla con sacar a la luz un vídeo sexual al que ella afirma que no prestó consentimiento.

El encausado niega todo, asegura que sí tuvo la intención de mantener una relación, que ambos se apoyaron mutuamente en situaciones personales difíciles y que, llegado el momento de convivir juntos en Alicante, decidió cortar. “Le di vueltas y me eché atrás, por miedo, no sé”, dijo.

“Ella se ofrecía a ayudar porque yo le decía que estaba mal y que para comer tenía problemas”, señaló. El hombre detalló sus dificultades: solo cobraba una pensión de 390 euros, con un hijo a su cargo, y se encontraba a tratamiento psiquiátrico. “Cuando estuviera bien económicamente le devolvería el dinero”, sostiene el varón.

La Fiscalía, que cree que “se aprovechó de la vulnerabilidad de la víctima”, de la que descarta un “móvil espurio”, y cuya declaración ve “persistente” y avalada por los wasaps y los movimientos de dinero, solicita una condena de 6 meses de prisión. La fiscal jefa, Eva Regueiro, rebajó la petición a la mitad, tras introducir en el juicio una atenuante de dilaciones indebidas: la causa estuvo cuatro años paralizada.

La acusación particular, que señala un “interés amoroso fingido”, pide 10 años, por estafa continuada, con la agravante de abuso de relaciones personales –4 años de prisión y multa de 3.600 euros–, más amenazas condicionales –3 años– y revelación de secretos (otros 3 años).

Sobre el vídeo sexual, el acusado alega que fue la mujer la que se lo pidió y que la grabación íntima fue consentida. La defensa no ve pruebas de un engaño ni de amenazas con el vídeo. “Ella se ofrece a ayudarle, es una persona generosa. Se apoyaban mutuamente”, adujo la letrada, que pide la absolución.

"Me dijo que podríamos formar una familia"

Entre mayo y julio de 2016, la mujer remitió al acusado un total de 2.650 euros, una cantidad a la que hay que sumar otros 45,23 euros en concepto de comisiones y tarifas. A los pocos días de comenzar el contacto, el varón se desplazó a Celanova, donde estuvo con la víctima varios días. La mujer denunció en agosto de 2016.

"Me cogió débil"

“Empezamos a hablarnos por Messenger, wasap y teléfono, todos los días, a veces hasta las 5 o 6 de la madrugada. Me enamoró, yo le gustaba a él y él a mí. Dijo que quería conocerme y planteamos una relación seria. Me dijo que podríamos formar una familia, conmigo y con mi hijo. Yo estaba en trámites de separación y bastante deprimida, a tratamiento con el psiquiatra. Me cogió débil”, dice la denunciante. “Me mandaba canciones de amor y poesía. Me engatusó y yo confié ciegamente en él”.

La mujer le envío dinero para el billete del tren, después para que pudiera llegar en autobús e hizo sucesivos giros y transferencias. “Dijo que no tenía para comer y me contaba que me lo iba a devolver. Llegó a Celanova con 5 euros en el bolsillo. Lo mantuve 15 días e incluso le compré ropa interior y calcetines. Lo poco que tuve, porque soy así de tonta, lo compartí con él; pensaba que íbamos a formar una familia. Me fiaba ciegamente”, dijo ella.

“Hubo una señora, que quiso contactar conmigo, a la que le quitó 6.000 euros. A una de Lugo y a otra de Baños de Molgas les hizo lo mismo. .No fui la primera, ni la segunda ni la última”

El hombre le comentó que le había salido un trabajo y acordaron que se marchara a Alicante y buscara piso, además de comprarse un coche. Ella le envió el dinero, pero nunca se materializaban las operaciones y él ponía excusas. “Me pedía constantemente, y como estaba buscando piso y además decía que no tenía para comer, yo le creí. Estaba enamorada de él como una tonta, y pensaba que él también de mí. No sospechaba”, admitió.

Cuando la contratación del supuesto piso para vivir en familia no se formalizó, ni él tampoco aportó a la mujer ningún justificante, la víctima percibió finalmente el engaño. Dice que, tras su caso, se enteró de que había seguido esa estrategia con otras mujeres.

“Hubo una señora, que quiso contactar conmigo, a la que le quitó 6.000 euros. A una de Lugo y a otra de Baños de Molgas les hizo lo mismo. .No fui la primera, ni la segunda ni la última”.

Según la mujer, cuando le recordó cuánto le debía y le anunció la denuncia, “me envió un vídeo haciendo el amor con él. Yo estaba de espaldas, no sabía nada. Uno días después de la denuncia me entraron por Messenger y me dijeron que tenían fotos y vídeos míos desnuda, y que iban a publicarlos”, recordó la denunciante, emocionada.

“No sé si fue un amigo o él con un perfil falso”. La justicia intentó averiguarlo pero Facebook no respondió.

“No entiendo por qué me tuvo que hacer daño a mí, que fui tan buena persona con él”, finalizó la denunciante.