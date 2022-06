La médico forense que practicó la autopsia al cadáver de María Isabel Suárez, tía política del actor Luis Lorenzo, ha ratificado "con salvedades" en el Juzgado Decano de Avilés el informe donde atribuía la muerte a un “envenenamiento de etiología homicida” por el hallazgo en su sangre de niveles de cadmio y manganeso 200, veinte veces superiores a lo normal.

El abogado Luis Tuero, que ejerce la acusación particular en representación de la familia de la fallecida, así lo ha puesto de manifiesto a EFE este miércoles a la salida del juzgado, donde ha resaltado que la médico forense ha hecho una ratificación “a medias” del informe, que de momento no da la razón a ninguna de las partes.

Por su parte, el abogado Francisco Pérez Platas, que defiende a Luis Lorenzo y su mujer, Arancha Suárez Palomino, sobrina de la fallecida, ha destacado la falta de evidencia científica “al cien por ciento” que atribuya el cadmio hallado en el cadáver “sólo y exclusivamente” a una intoxicación, por lo que, a su juicio, se abren varias alternativas científicas que “habrá que estudiar.

La pericial de esta mañana se ha centrado especialmente en las posibles causas de la presencia del cadmio en el cadáver de María Isabel Suárez y en la posibilidad de que se hubiera podido producir un trasvase "post mortem", y, en este sentido, la forense ha apuntado a la conveniencia de analizar más estudios científicos para determinar este aspecto.

Así, según ha dicho Tuero, la forense ha aludido a dos estudios realizados en China y en Estados Unidos sobre personas que presentaban niveles más elevados de este metal en su cuerpo al haberse ido acumulando a lo largo de la vida, como, por ejemplo, mineros debido a su profesión, aunque la perito entendía que “no eran situaciones extrapolables”.

A partir de ahí, la pregunta era la siguiente: ¿cómo llegó ese cadmio al cuerpo de María Isabel? Y la forense ha respondido que “lo más lógico y normal es que hubiera entrado vía oral al estómago y luego a la sangre y no se hubiera metabolizado en el hígado”, subraya Tuero.

La acusación particular reconoce que este metal podría llegar al cuerpo a través de “un montón” de productos, entre otros, aquellos relacionados con pinturas o temas agrarios, pero todos ellos “están al alcance de cualquier persona”, señala el letrado.

Asimismo, advierte que, aunque sería posible el trasvase "post mortem", hay datos que revelan que “no se daría en este caso”, entre otros, el hecho de que María Isabel Suárez debería tener unos marcadores en el pelo “que no existían” y unos niveles “altísimos” de cadmio en el hígado que “tampoco había”, recalca el abogado ovetense, ya que este metal “sólo estaba presente en la sangre”.

A la forense también le llamó la atención, según la apreciación de la acusación particular, el “cóctel de medicamentos”, concretamente siete, que se le habían suministrado “a la vez y de forma continuada” a la fallecida, entre los que había cuatro antipsicóticos además de tranquilizantes y el hecho de que no hubiera un médico que le hiciera ese seguimiento.

María Isabel Suárez, natural de la localidad asturiana de Grado, de 85 años, fue hallada muerta el 28 de junio de 2021 en el domicilio de Luis Lorenzo y Arancha Suárez Palomino en Rivas Vaciamadrid (Madrid) y tenía un patrimonio de 60.000 euros en efectivo y una vivienda.

Uno de sus hermanos denunció a la pareja al dudar de que la muerte fuera por causas naturales, como certificó el médico.

El Juzgado de Instrucción número 9 de Arganda del Rey (Madrid) mantiene imputado al actor y a la sobrina de la fallecida, aunque ambos permanecen en libertad provisional con la prohibición de salir de España y la obligación de firmar una vez a la semana en el juzgado.