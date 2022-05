Dos personas han resultado heridas en un accidente de tráfico que se ha producido esta tarde en la rotonda junto al hospital de Can Misses.

Los dos coches implicados, un Range Rover negro y un Peugeot azul chocaron con tanta fuerza que llegaron incluso a activarse los airbags: "Me he parado a ayudar porque ha sido un golpe tremendo. Los dos coches iban circulando por la rotonda y he visto a uno de ellos ponerse a dos ruedas", ha relatado una testigo.

Dos ambulancias han llegado rápidamente hasta el lugar del accidente para auxiliar a las víctimas. Hasta cuatro agentes de la Policía Local de Eivissa han estado regulando el tráfico, ya que se trata de una zona muy concurrida a la hora en que ha ocurrido el accidente, en torno a las 16 horas.