79 días de abandono en la carretera de Santa Eulària

Tras casi tres meses de espera, el Jeep abandonado en la carretera de Santa Eulària fue, por fin, retirado ayer por la grúa. Las compañías aseguradoras de las tres partes implicadas (las dos de los coches involucrados y una tercera que corresponde al taller cercano donde el vehículo estaba aparcado) tuvieron que llegar a un acuerdo antes de proceder con la recogida del vehículo, el cual ha permanecido en la cuneta del kilómetro 3,3 de la carretera de Santa Eulària desde entonces.

Ayer, tras 79 días de abandono, una grúa recogió el coche siniestrado y lo llevó directo al desguace.

La versión del conductor

La madrugada del 19 de febrero, el conductor del otro vehículo involucrado se salía de la vía y chocaba contra el Jeep que estaba estacionado cerca del arcén de la carretera: «Veníamos de cenar con unos amigos. Serían cerca de las cuatro de la mañana cuando conducía el coche con mi mujer, dormida, en la parte trasera del vehículo. Me despisté y me salí de la vía, colisionando contra un container de la basura y después contra el coche que estaba aparcado. Fue un golpe tremendo. Llamamos al 112 y estuvimos una hora esperando. Una patrulla de la Guardia Civil que iba de paso se paró a ayudarnos. Me hicieron la prueba de alcoholemia, en la cual di 0,0. Los agentes abrieron un atestado y tuvieron todos mis datos desde el principio, por lo que solo era cuestión de tiempo que los seguros se pusieran de acuerdo para encontrar una solución al problema», comentó el conductor.

Afortunadamente, los dos ocupantes resultaron heridos leves: «Llevábamos puesto el cinturón y eso nos salvó. El golpe nos afectó a las cervicales sobre todo. Mi mujer sigue de baja por dolores en el cuello», relató el conductor.