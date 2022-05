Quejas vecinales en Sant Jordi: «El carril bici nos ha destrozado, he perdido un 60% de facturación»

Desesperado. Así se encuentra Juanjo Cardona, propietario del restaurante Cardona, que se siente incapaz de comprender el «sinsentido» de construir un carril bici en la localidad de Sant Jordi sin una planificación que previera los problemas que podía desencadenar. «Nos han destrozado. No solo a mí como restaurante, que también, sino a todos los vecinos de las calles aledañas. En mi caso, las pérdidas llegan al 60% de facturación», denuncia el propietario del establecimiento, ubicado en la calle Vicent Serra de Sant Jordi.

El mayor problema con el que se encuentran los conductores, además del caos generado por los cambios recientes que ha llevado a cambio el Ayuntamiento de Sant Josep, es la longitud de los trayectos necesarios para dar la vuelta a la manzana. «Yo funciono mucho con los menús de mediodía. La gente venía, aparcaba y comía rápido. Ahora tienen que dar vueltas de varios kilómetros si no encuentran aparcamiento a la primera. Yo tengo algunas plazas de mi parking privado, pero dime tú a mí quién va a venir a mi restaurante a comer si para llegar tienes que dar vueltas de dos kilómetros por un lado y casi cinco por el otro. Para un día, a los clientes no les importa dar una vuelta tan grande, pero para los que antes venían a menudo ahora se les hace muy pesado», relata angustiado. «Nos han dejado aislados. Yo si tardara media hora en encontrar aparcamiento y tuviera que dar rodeos de varios kilómetros tampoco vendría», lamenta Cardona.

Vecinos afectados

«Los vecinos también han salido perjudicados por la construcción del carril bici. De un día para otro, una de las arterias principales de la localidad pasó de dos a un sentido. Muchos de ellos tienen que ir por la carretera del aeropuerto para poder llegar hasta sus domicilios. Eso implica hacer cuatro o cinco kilómetros más. Si a eso le sumas el gasto de gasolina, al final perdemos más que la paciencia», denuncia este restaurador.

«Mi restaurante lo abrió mi abuelo en el año 89 y siempre ha funcionado muy bien. Ahora mismo, si la cosa sigue así, puedo plantearme el echar el cierre. Pero no somos los únicos. La academia de idiomas que está justo al lado tuvo el otro día tres o cuatro alumnos solamente. La mayoría de sus clientes vienen desde fuera de Sant Jordi. Si no pueden encontrar aparcamiento, sus alumnos dejarán de venir», afirmó Cardona.

Juanjo Cardona se ha encargado personalmente de recoger firmas contra la actuación municipal en señal de protesta: «Hemos conseguido 200 firmas. Ojo, 200 firmas de casas, que no de vecinos. Si hubiéramos sumado la de los residentes que se han quejado serían muchísimas más. Todas, absolutamente todas las casas de las calles cercanas, han firmado. Si al problema del carril bici le sumas el de la falta de aparcamiento, apaga y vámonos. Hay vecinos que no pueden ni aparcar su vehículo en el día a día. Esto empeora cuando tienen visitas, ya que no hay espacio para poder dejar el coche», subraya.

«El otro día hablé con una concejal y me comentó que la idea había surgido de los niños. Yo tengo familia numerosa y entiendo y comparto muchas iniciativas pensadas para ellos, pero los que pagamos los impuestos de circulación somos los conductores, no las bicicletas», resaltó. Además, para el responsable del restaurante Cardona, los 47.000 euros que ha costado el carril bici le parecen un disparate viendo el resultado. «Este año se han coronado. El concejal de Obras, Pere Ribas, tuvo que irse el otro día de un restaurante porque la gente le pedía explicaciones. Necesitamos una solución cuanto antes», concluye enfadado.