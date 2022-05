Un asesino en serie de gays se convierte en el hombre más buscado de Euskadi

El hombre más buscado de Euskadi tiene entre 20 y 30 años y es un presunto asesino en serie. Su manera de actuar, siempre en Bilbao, es similar en todos los casos. Se cita con sus víctimas -todos hombres- a través de una página de contactos para homosexuales. Una vez en su casa, le suministra una sustancia estupefaciente con la que consigue atontarles y sonsacarles los datos bancarios. Cometido el crimen, huye del domicilio con las tarjetas de crédito y a los pocos días sustrae el dinero en cajeros automáticos y a través de transferencias.

La policía autonómica vasca le atribuye cuatro muertes registradas entre septiembre y octubre del año pasado aunque baraja la posibilidad de que la macabra lista aumente hasta ocho, según informa 'El Correo'. El sospechoso, que tiene nacionalidad colombiana y que podría haber sustraído un botín de miles de euros, tiene antecedentes por estafas con tarjetas bancarias y se ha movido por varias comunidades autónomas, Madrid incluida.

En las redes sociales, algunas voces se muestran indignadas ante la “pasividad” de la sociedad y los medios de comunicación, que, en su opinión, no están dando mucha cobertura al caso policial dado que las víctimas pertenecen a la comunidad LGTBI.

Tanto Gehitu como Aldarte -dos asociaciones vascas de gays, lesbianas y trans- no comparten esta opinión. A su juicio, el suceso tiene escasa información oficial y es tan complejo que hay que dar tiempo a los agentes para investigar. Ambas asociaciones sí que reconocen a EL PERIÓDICO el miedo que el presunto asesino en serie ha generado entre la comunidad homosexual vasca. “Claro que da miedo. Cunde la sensación de inseguridad porque parece que estamos delante de un psicokiller”, explica un portavoz de Gehitu.

Fuentes de Gehitu y Aldarte añaden que este escabroso y complicado caso es “la punta del icerbg de las agresiones LGTB fóbicas”, que van en aumento. De ahí, su petición a las autoridades sociales y políticas para aumentar las medidas preventivas de concienciación y sensibilización entre la población. El 17 de mayo es el día internacional contra la LGTB fobia y la comunidad gay pide que la jornada sirva “para reflexionar sobre los derechos de todos y de todas y la construcción de una sociedad más justa, plural, diversa e igualitaria”.

Muertes sin conexión

El caso del presunto asesino en serie es muy complicado porque, en un primer momento, las muertes de varones registradas en Bilbao no tenían conexión. Al no hallar nada sospechoso en el domicilio de los fallecidos, eran consideradas muertes súbitas y naturales, quizá achacables a problemas cardíacos no diagnosticados previamente. Al realizar la autopsia, los forenses tampoco encontraron nada sospechoso.

El caso dio un giro de 180 grados en octubre de 2021, cuando el hermano de un varón de 43 años fallecido en su domicilio del casco viejo de Bilbao denunció que, pocas horas después de su muerte, alguien había sustraído el dinero de su cuenta bancaria. El análisis de sangre de la víctima confirmó la presencia de GHB, un potente depresor del sistema nervioso central conocido como ‘éxtasis líquido’. Se trata de una droga inodora, incolora e insípida que actúa rápidamente y que es consumida para conseguir euforia, desinhibición en las relaciones sociales y aumento de la libido. Sin embargo, en función de la persona que la toma y la cantidad, sus efectos pueden ir desde la somnolencia y la confusión hasta fuertes dolores de cabeza, problemas respiratorios, alucinaciones, delirios y coma. Fuentes sanitarias explican que, en el mercado ilegal, esta droga circula en forma de líquido transparente y se consume por vía oral generalmente mezclada con agua y otras bebidas, por lo que es difícil controlar la dosis consumida. El ‘éxtasis líquido’ está relacionado con las agresiones sexuales inducidas por drogas.

A raíz del revelador hallazgo del GHB en el cuerpo del varón de 43 años, la policía ató cabos y empezó a sospechar que las otras tres muertes previas de hombres registradas en Bilbao y presuntamente naturales podían ser achacables a la misma persona.

Un superviviente

Otro giro importante que dio el caso fue a raíz del relato de un superviviente. En diciembre de 2021 un hombre denunció a la Policía que un varón con el que quedó en su casa a través de una web de contactos le intentó estrangular al poco de llegar al domicilio. En el forcejeo, la víctima gritó y pidió ayuda. Alertados por los alaridos, los vecinos llamaron a los servicios de emergencias. El delincuente huyó, pero, según informa El Correo, se dejó en el piso una mochila con documentos y una botella de ‘éxtasis líquido’. Ese mismo diario explica que el sospechoso mandó un mensaje al hombre pidiéndole disculpas por su comportamiento, como si se hubiera tratado de un acto impulsivo y no delictivo. En todo caso, el hallazgo de la mochila es vital para la investigación que está llevando la Ertzaintza con el objetivo de dar caza y captura al presunto asesino en serie. De momento, continúa en paradero desconocido.