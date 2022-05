Una furgoneta aparcada en la parte de atrás de un vivero de Ibiza ha comenzado a arder este mediodía en torno a las 12:00 de la mañana, afectando principalmente a la propia furgoneta y a dos casetas adyacentes al lugar donde estaba aparcada. El vivero en cuestión es el Elysean Garden, ubicado en la carretera de Es Canar, en el término municipal de Santa Eulària. Al ver la columna de humo, varios viandantes se pusieron en contacto con los bomberos del Consell de Ibiza y una dotación partió para allá para las labores de extinción.

Fueron en un inicio los propios trabajadores los que empezaron las labores de extinción. "Nosotros empezamos a intentar apagar el fuego, ya que por el tipo de empresa que tenemos contamos con extintores y mangueras", comentó al Diario de Ibiza uno de los trabajadores.

Poco después, llegaban los bomberos para terminar con las llamas: "Hemos tardado cerca de tres horas en extinguir el fuego. Una vez estaba ya casi apagado, hemos seguido removiendo y cubriendo las ascuas con tierra para dar por finalizado el incendio", afirmaron desde los bomberos.

Gracias a la rápida reacción de los trabajadores y a la intervención de los bomberos el fuego no logró extenderse más de 20 m2 de los cerca de 4.000 que tiene el vivero en toda su extensión. Aún se desconoce si el origen del fuego fue una avería eléctrica o la ignición de un hornillo que estaba dentro de la furgoneta. Afortunadamente no hay que lamentar daños personales, pero si materiales: "Ahora toca reubicar y colocar todo. Se han perdido sobre todo materiales eléctricos, aires acondicionados, material de jardinería y maquinaria. Eso, afortunadamente, lo podemos recuperar. Es una suerte que no tengamos que lamentar ninguna pérdida personal", comentaban fuentes del vivero.