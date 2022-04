Un joven de 28 años mata a su madre con unas tijeras y se suicida en Zaragoza

Un joven de 28 años ha asesinado a su madre, de 54 años, en Zaragoza, y después se ha tirado por la ventana desde una cuarta planta. El autor del hecho ha fallecido en el acto al estrellarse contra el suelo, en la calle Miguel Servet de la capital aragonesa.

Al parecer, el agresor, que padece problemas psíquicos, se ha abalanzado sobre su progenitora con unas tijeras y le ha producido cortes en el abdomen. La mujer ha sido hallada por la Policía sentada en el suelo, cerca de la entrada del piso, desangrada y ya sin vida.

El suceso ha ocurrido este jueves entre las siete y las ocho de la tarde, en el pasaje de las Cigüeñas, una bocacalle peatonal situada cerca del centro comercial Alcampo de Utrillas.

Según fuentes cercanas al entorno del asesino, este siempre salía a pasear solo con un perro. No se le conocía ocupación alguna ni era muy conocido entre los vecinos.

Al parecer no hay indicios de agresiones previas y ha sido una vecina la que ha avisado al 091 tras haber oído una fuerte discusión.

"He visto caer el cuerpo a la calle a eso de las siete y cuarto de la tarde", ha señalado un testigo presencial que se hallaba en un bar situado enfrente del bloque del suceso, a la altura del número 111 de Miguel Servet.

"El cuerpo del joven ha quedado entre la acera y la calzada y, cuando ha llegado la Policía, han montado una especie de carpa para taparlo", ha añadido esta misma persona.

"Iba conmigo al colegio", ha manifestado una residente de la zona. "Creo que no era un chico normal, que tenía esquizofrenia", ha añadido. "Que yo sepa no hacía nada, no tenía ningún trabajo", ha continuado. "Le perdí de vista cuando terminó la ESO".

A partir de las nueve de la noche los hermanos de la Sangre de Cristo han procedido a la retirada de los cadáveres en medio de cierta expectación.

Los familiares de la víctima y el agresor han empezado a llegar al edificio sobre las ocho de la tarde, visiblemente nerviosos. Al parecer, el joven tomaba medicación para sus problemas psíquicos.

"Era alguien muy poco conocido", ha comentado el cliente de un bar. "Aquí nadie lo conoce, yo creo que casi no pisaba la calle", ha agregado.