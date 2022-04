Un hombre de 54 años, de nacionalidad alemana, falleció ahogado ayer por la tarde cuando se bañaba en Cala Romàntica en Manacor. El bañista estaba en compañía de su hijo de 11 años. Al parecer, la víctima fue arrastrada por la fuerte corriente y no pudo alcanzar la costa por sus propios medios. Un total de cinco testigos acudieron en su auxilio y se lanzaron al mar. El fuerte oleaje los golpeó y uno de ellos resultó herido grave y tuvo que ser atendido de policontusiones y con síntomas de ahogamiento. Esta persona tuvo que ser trasladada al Hospital de Manacor, mientras que los otros fueron atendidos ‘in situ’ de lesiones de carácter leve.

Los hechos ocurrieron sobre las tres y media de la tarde de ayer en Cala Romàntica, en el término municipal de Manacor. Un turista alemán y su hijo se desplazaron a la playa después de llegar a Mallorca a pasar las vacaciones de Semana Santa.

El hombre se lanzó al mar con un flotador de color verde y no contó con que sería arrastrado poco después por la fuerte corriente y no podía alcanzar la costa. Las condiciones no eran aptas para el baño.

En esos instantes había fuertes corrientes en la playa y el flotador quedó a merced del fuerte oleaje. Al ver al hombre en apuros, sin posibilidad de llegar a la orilla, cinco personas acudieron en su auxilio.

Los testigos también fueron arrastrados contra las rocas. Pese a estas circunstancias adversas, consiguieron llevar al hombre hasta la orilla. No obstante, el turista tenía claros síntomas de ahogamiento y había sufrido fuertes contusiones al golpearse contra las rocas. Un dispositivo de emergencia se activó de inmediato en torno al lugar donde ocurrió el trágico accidente. En primera instancia, agentes de la Policía Local de Manacor se personaron en el lugar.

Maniobras de reanimación

Las asistencias sanitarias realizaron a la víctima maniobras de reanimación cardiopulmonar. Tras denodados esfuerzos, el bañista no respondió a los estímulos y los facultativos certificaron su defunción. También solicitaron la presencia de un psicólogo para que atendiera al niño, que presenció el fallecimiento de su padre.

Por su parte, agentes de la Policía Nacional abrieron una investigación para esclarecer cómo ocurrieron los hechos. Al parecer, el hombre fue arrastrado por la fuerte corriente al subirse a un flotador en Cala Romàntica y falleció ahogado.

Los funcionarios también realizaron gestiones para encontrar familiares, aunque padre e hijo llegaron solos a la isla, para que se hicieran cargo del menor. Mientras tanto, el niño fue atendido por los servicios sociales del Ayuntamiento de Manacor.