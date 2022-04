Una joven contó ayer en el juicio celebrado en la Audiencia Provincial que un conocido suyo abusó sexualmente de ella en Palma aprovechando que estaba ebria. «Yo estaba inconsciente y de pronto noté que me estaba haciendo sexo oral.», relató la chica al tribunal. El acusado, para quien la fiscalía reclama una condena de siete años de prisión por un delito de abuso sexual, aseguró que la relación fue consentida. «Ella en ningún momento dijo que no. Dio a entender que no le molestaría», declaró.

Los hechos ocurrieron el 13 de septiembre de 2019, cuando el acusado y la víctima, con amigos en común, coincidieron en una discoteca del polígono de Son Castelló. En sus declaraciones durante el juicio, ambos coincidieron en que la chica se sintió indispuesta por el consumo de alcohol y la llevaron al local de ensayo que él tenía en la misma nave industrial. «Estaba muy mal, vomité, y lo siguiente que recuerdo es que él me estaba haciendo sexo oral. Hice el esfuerzo de girarme y volví a caer inconsciente. Podría haberme hecho lo que fuera», contó la joven, que sigue en tratamiento psicológico. El procesado, por su parte, afirmó que la chica estaba «consciente». «Se quitó la falda, le di besos y fui bajando», contó el hombre, que admitió la relación sexual. «Ella dijo que sí. Como se abrió de piernas, dio a entender que no le molestaría, en ningún momento dijo que no», afirmó. El acusado señaló además que «ella sabía en todo momento lo que hacía» y que le sorprendió que la chica le denunciara y dijera que no se acordaba de haber prestado su consentimiento a mantener relaciones.