El jurado declara culpable de asesinato a la mujer que quemó viva a otra en Alicante

Un jurado popular ha declarado culpable de asesinato por unanimidad a la mujer acusada de matar a otra prendiendo fuego a su chabola en Alicante. El veredicto se ha cerrado este jueves en la Audiencia provincial tras dos horas de deliberación. El tribunal popular no ha considerado probada la existencia de atenuantes, pero las acusaciones y la defensa han mantenido la petición de 15 años de prisión.

Los hechos ocurrieron a finales de 2019 en un campamento de chabolas situado en las proximidades del Monte Tossal de Alicante. La víctima era una mujer de nacionalidad rusa de 35 años que murió carbonizado intentando huir de las llamas.

El jurado ha valorado la confesión de la propia acusada, Juana M. M., que el primer día del juicio reconoció los hechos y aseguró que prendió fuego a la chabola con un mechero. El tribunal popular ha valorado también las declaraciones de otros indigentes de la zona que declararon en el juicio cómo habían escuchado a la procesada expresiones amenazantes o jactarse de haber causado las llamas. "He matado a la rusa" o "quien me la hace me la paga".

Tras la confesión de la procesada, las acusaciones habían planteado una atenuante por embriaguez y con la que rebajaban de 25 a 15 años la pena pedía por el asesinato. Sin embargo, el jurado no ha considerado probado que la acusada estuviera ebria cuando ocurrieron los hechos, ni que exista atenuante alguna por enfermedad mental. Los miembros del jurado han valorado la declaración de los policías que aseguraron que no la encontraron ebria en el momento de su detención y que, nada más verlos, sin haber mediado palabra alguna lo primero que les dijo es que no había hecho nada. Además el jurado subraya que la acusada eligió estratégicamente la zona donde provocó el incendio para que la víctima no pudiera huir, por lo que era consciente de lo que hacía.

A pesar del veredicto, que no contempla atenuante alguna, las partes han mantenido la petición de 15 años de prisión en atención a las circunstancias de la acusada.

El jurado popular no es favorable ni al indulto, ni a la suspensión de la pena. En los próximos días, la magistrada Virtudes López dictará la sentencia con la pena que se le impondrá, basándose en el veredicto del jurado.