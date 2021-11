Libertad con fianza para el entrenador encarcelado en Alicante por corrupción de menores y abusos

El joven entrenador de fútbol que fue encarcelado a mediados de septiembre tras ser denunciado por abusos a un niño de 13 años y ser detenido con fotos de contenido pedófilo de más de cien menores, la mayoría del club de Alicante donde trabajaba, salió la semana pasada de la cárcel tras abonar una fianza de 3.000 euros que le impuso la Audiencia Provincial para salir en libertad.

El joven investigado por corrupción de menores y abusos sexuales no podrá salir del país ni acercarse a menos de trescientos metros de una decena de menores ni comunicarse con ellos, las primeras víctimas que denunciaron. La Audiencia también ha prohibido al entrenador que se acerque al club donde trabajaba y a cualquiera de las instalaciones donde entrenen, además de no poder ejercer ningún cargo relacionado con menores.

El excarcelamiento del joven acordado por la Audiencia de Alicante se ha llevado a cabo sin que la acusación particular haya recibido notificación alguna para pronunciarse al respecto.

Fuentes judiciales achacaron esta situación a que el juzgado que instruye las diligencias no es el mismo que acordó la prisión cuando estaba de guardia y, por tanto, a la sección de la Audiencia que tramitó el recurso de apelación contra el encarcelamiento del joven entrenador de 22 años no le consta la personación de la acusación particular.

Y no solo eso. En el auto donde la Audiencia mantiene la prisión eludible con fianza de 3.000 euros se acuerda una orden de alejamiento solo para una decena de menores, las víctimas que fueron localizadas en los primeros momentos de la investigación policial. En este sentido, el detenido almacenaba imágenes de más de cien niños y los especialistas del Grupo II de la Unidad de Familia y Mujer (UFAM), especializados en menores, ya han recibido más de 60 denuncias tras identificar a nuevas víctimas en las fotografías que tenía en un ordenador en su domicilio.

Las pesquisas policiales han puesto al descubierto que las andanzas del joven entrenador se remontan incluso a cuando él era menor de edad. La Policía ha recibido denuncias de las familias de al menos dos niños, menores de 10 años, que residen en la misma urbanización de Alicante que el entrenador y que presuntamente fueron víctimas de abusos sexuales.

En este caso, los hechos denunciados ante la Policía cuando el entrenador era menor de edad han sido remitidos por el juzgado de Instrucción a la Fiscalía de Menores de Alicante para su tramitación.

Asimismo, aunque la mayor parte de las imágenes de menores grabadas presuntamente por el entrenador en vestuarios corresponden a niños del club de fútbol donde trabajaba hasta su arresto, la Policía Nacional ha podido identificar también a algún niño de otra entidad deportiva alicantina donde al parecer estuvo con anterioridad.