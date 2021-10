"Jefe, no voy a ir a trabajar porque acabo de matar a un hombre"

El juzgado ordenó el viernes el ingreso en prisión, comunicada y sin fianza, del autor confeso del crimen de Carrús, en Alicante, cometido el pasado lunes pero que no se descubrió hasta 30 horas después cuando el homicida y una joven que también convivía en la misma vivienda, en la calle Carlos Antón Pastor, se presentaron en la Comisaría de Elche para prestar declaración y contar lo ocurrido. Comparecencia policial que realizaron con un letrado y en la que aseguraron que el desenlace fue fruto de una legítima defensa, versión que la Fiscalía no se creyó, ordenando la magistrada el ingreso del autor material y la libertad para los otros dos arrestados después de que el ministerio público no solicitara medidas de caución para estos. Las diligencias no están abiertas por un delito de robo con violencia, tal y como figuraba en el atestado elaborado por la Comisaría, lo que explicaría el móvil que habría llevado a este fatal desenlace.