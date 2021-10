Un cazador vecino de Navarra ha fallecido este sábado mientras realizaba la actividad cinegética en un coto de Sos del Rey Católico, en el paraje Torre Añues (en el límite entre Aragón y Navarra), en el transcurso de una batida de jabalí. La víctima es Jorge Larrañeta Barberena, de 42 años, quien, según fuentes consultadas, deja dos hijos de 8 y 6 años. Presentaba un disparo mortal en el estómago. El 112 ha dado el aviso a la Guardia Civil a las 11.15h y la muerte se ha certificado a las 12.00h.

Según las primeras pesquisas de la Guardia Civil, este hombre natural de Zizur Mayor podría haber sido alcanzado por el rebote de un proyectil, aunque aún no se ha determinado si el disparo sería de otro cazador o propio. Hasta el lugar se trasladó el helicóptero del 112 SOS Aragón para asistir a la víctima, si bien no pudo hacer nada por evitar el trágico desenlace y, por lo tanto, no pudo ser evacuado al hospital universitario Miguel Servet de Zaragoza, que era lo previsto inicialmente.

Testimonios

Al lugar se han desplazado patrullas de seguridad ciudadana de la Guardia Civil de Ejea de los Caballeros y Sos del Rey Católico, el equipo de especialistas en intervención en montaña (EREIM) de la Guardia Civil de Tarazona y el citado helicóptero 112 Aragón con personal sanitario. Los agentes de la Benemérita han recabado la versión de los testigos y han tomado las pruebas para esclarecer definitivamente lo ocurrido. El arma fue intervenida por una patrulla Seprona y depositada en la Intervención de Armas a la espera de la investigación de los hechos.

En enero de este año, un hombre de 57 años y vecino de Tarazona estuvo ingresado en el hospital Miguel Servet de Zaragoza tras ser herido de bala en un coto de caza. La Comandancia de la Guardia Civil de Zaragoza señaló en aquel momento que "fue un disparo fortuito". La bala le impactó en el gemelo de la pierna izquierda, produciéndole una herida abierta y profunda.