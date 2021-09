Sancionan a un bañista de 47 años por masturbarse en una playa

Hasta el lugar, poco antes de las tres de la tarde, se dirigieron dos agentes de la Policía de Proximidad para identificar al bañista, que resultó ser un hombre de 47 años. Tras entrevistarse con este individuo, los policías procedieron a sancionarle en virtud de la ordenanza municipal de Protección de la Convivencia Ciudadana y Prevención de Actuaciones Antisociales. No obstante, tal y como confirman fuentes municipales, los agentes no detuvieron a este individuo dado que en el momento en el que este hombre estaba masturbándose, según la denuncia del otro bañista, no había menores de edad cerca, lo que sí hubiese constituido un delito que implicaría su arresto.

En el caso de que durante su acción hubiese habido niños o personas discapacitadas cerca, según el Código Penal, hubiese incurrido en un delito de exhibicionismo castigado con penas de prisión de seis meses a un año o pena de multa de doce a veinticuatro meses. En este caso de ayer por la tarde en la playa de San Lorenzo, solo se le propuso para sanción económica en base a la ordenanza municipal.

Este año, por ejemplo, la Policía Nacional detuvo a un gijonés de 33 años por realizar actos obscenos ante los menores de un colegio. Según trascendió entonces, este hombre se estaba masturbando asomado a la ventana, a la vista de los niños que jugaban en el patio. Varios de esos menores que se percataron de lo que estaba haciendo alertaron de esta conducta exhibicionista que se producía en las horas de recreo y de comedor cuando salían de las aulas.