Un año de cárcel para la falsa animalista que casi mata de hambre a sus perros en Asturias

Una mujer dejó a sus dos perros en una casa de Villanueva (Aller), durante días, sin agua ni comida. Los canes, de nombre 'Tyson' y 'Princesa', fueron rescatados en un estado “lamentable”: pesaban la mitad de lo ideal para su edad y raza. Estaban desorientados y vivían entre suciedad, en el más absoluto abandono y sin escapatoria. Aún más retorcido: la autora de los hechos se hacía pasar por animalista en las redes sociales y entre su entorno. A la puerta de esa casa de los horrores, había un cartel: “Cuidado con los perros, tienen sentimientos”. 'Tyson' logró sobrevivir, 'Princesa' falleció poco después de ser rescatada.

La sentencia es rotunda. La jueza de la sala de lo Penal número 3 de Oviedo dictó el siguiente fallo para la acusada: un año de cárcel y el pago de una indemnización de 1.491 a la clínica veterinaria. La titular de la sala apunta que los hechos ocurridos son "un claro delito continuado de maltrato animal grave". A lo largo del texto, califica la actuación de la mujer como "de crueldad extrema".

Los hechos conmocionaron al concejo allerano. Porque su autora tenía una doble vida: en redes sociales, compartía imágenes de perros abandonados para su acogida. También campañas de donación de "alimentos y mantitas" para albergues de animales.

Tras la puerta de la vivienda de Villanueva, todo era distinto. Un auténtico infierno para 'Tyson' y 'Princesa'. El Servicio para la Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil acudió a la casa, tras una alerta de los vecinos. En el juicio, el guardia civil que actuó aseguró que los perros "se encontraban en un estado lamentable, rodeados de suciedad y sin agua ni alimentos". De hecho, sobrevivieron gracias al goteo de la ducha. Fueron trasladados a una clínica veterinaria por 'Una y Mil Huellas Protectora', que ejerció la acusación particular (representada por la letrada Laura de Pedro).

Cuando fueron rescatados, 'Tyson' llegaba por poco a los 17 kilos (el peso para un perro de sus características es de 30 kilos) y 'Princesa' rondaba los 7 kilos. Además, la perrita tenía un tumor en la mama que terminó en metástasis por falta de cuidado. Murió tras un terrible sufrimiento.

La magistrada hace referencia al "proceder de la acusada", quien "sin el más mínimo remordimiento los encierra, imponiéndoles una muerte segura. Actuación que merece el más contundente reproche por la mezquindad". La mujer, que no compareció en el juicio, había asegurado que no iba a la casa porque le generaba ansiedad, ya que su expareja vivía cerca. También manifestó que había dejado 15 kilos de pienso para alimentar a los perros. Extremo que no es creíble, según el fallo. A la pena del año de prisión, se suma la inhabilitación para cualquier oficio u otra actividad con animales.