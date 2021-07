Ocho años buscando a Elías: “No perdemos la fe, lo seguimos esperando con los brazos abiertos”

“Mantenemos la esperanza y la fe hasta el final. Por momentos te encuentras desanimada porque ha pasado mucho tiempo sin saber de él, pero no hay día que no esté en nuestro pensamiento, no olvidamos”. Sandra es la hija mayor de Elías Carrera, un ourensano que ejercía como taxista y que, tras desplazarse en un vehículo de alquiler, fue visto por última vez alejándose por su propio pie de la estación de tren de Vigo, sin maletas y sin nadie a la espera, según revelaron las cámaras analizadas en la investigación.

“Hubo llamadas de gente de buena fe, de la zona de Santiago, Vigo, Pontevedra o norte de Portugal, pero la información no tenía fiabilidad”

No hay noticias desde aquella jornada, el 18 de julio de 2013. Ocho años después, su familia continúa aguardando que la incertidumbre y la ausencia terminen. “Lo seguimos esperando con los brazos abiertos, queremos volver a verlo. Lo único que intentamos es saber de él para dar por finalizada esta pesadilla”, subraya la hija. “Han pasado 8 años pero todo se cierra en el 17 al 18 de julio de 2013; ese día quedó marcado como la pesadilla de nuestra familia”, señala.

La familia y los allegados han recibido a lo largo de estos años el apoyo de entidades como SOS Desaparecidos o la Fundación QSDglobal, impulsada por Paco Lobatón. “Llega un punto en el que ya no sabes a quién llamar o qué hacer”, dice Sandra. El caso no se ha cerrado en la comisaría de Ourense. “Hubo llamadas de gente de buena fe, de la zona de Santiago, Vigo, Pontevedra o norte de Portugal, pero la información no tenía fiabilidad”.

Ojos oscuros, pelo castaño, complexión normal y una altura de 1,75 metros es la descripción física junto a la foto de Elías, que la familia difunde por si alguien ha visto al hombre, que llevaba un tiempo afectado anímicamente. “No vamos a dejar la búsqueda de lado en ningún momento, lo único que queremos es saber de él y tenerlo con nosotros”, reitera Sandra Carrera.

La familia solicita colaboración ciudadana y cualquier información que pueda resultar de ayuda para la investigación. Quienes dispongan de algún dato pueden contactar en los teléfonos 988 22 32 51 y 634 870 859.