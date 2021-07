Agentes del cuartel de la Guardia Civil de Pontedeume (A Coruña) investigan la agresión a un joven de esta localidad que los presuntos autores supuestamente subieron a las redes sociales el pasado fin de semana. La Benemérita no ha facilitado más datos por estar en curso las pesquisas, pero sí ha confirmado que no se ha interpuesto ninguna denuncia sobre los hechos por parte del afectado o su entorno. No obstante, la Guardia Civil ha iniciado una investigación de oficio con el objetivo de aclarar los hechos.

Sobre esta agresión se ha pronunciado este miércoles el delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, quien confirmó la apertura de una investigación por parte de la Guardia Civil sobre un "altercado con un golpe". El delegado ha manifestado que "esperaremos a que se nos den detalles", para apelar a la prudencia. En cualquier caso, Miñones ha puntualizado que se trata de "una agresión individual, no en grupo".