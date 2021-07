Los cuatro jóvenes de entre 20 y 25 años detenidos como presuntos autores de la brutal paliza mortal a Samuel Luiz han entrado esta mañana al edificio de los juzgados coruñeses, donde pasarán a disposición de la titular del Juzgado número 1 de A Coruña.

Ante una gran expectación mediática, han llegado pasadas las 09:50 horas dos coches de los que han salido cubiertos dos de los detenidos como presuntos autores de la brutal paliza.

Unos minutos después, a las 09:58 horas, ha llegado a la sede judicial de la calle Monforte un furgón policial del que se han bajado los otros dos jóvenes, la mujer y otro varón.

Dos de los varones y la mujer fueron detenidos el martes y el último la noche del miércoles al jueves. Todos ellos son vecinos de A Coruña, de nacionalidad española y amigos entre ellos, pero ninguno conocía a Samuel.

A los cuatro, que no tienen antecedentes penales, se les imputa un delito de homicidio y, al último, además, se le investiga por apropiación indebida al haberse quedado supuestamente con el teléfono móvil de la víctima.

El abogado del último detenido dice que "es inocente"

El abogado del último joven detenido, José Ramón Sierra, ha asegurado a la entrada de los juzgados que su patrocinado "es inocente". En declaraciones a los periodistas, Sierra ha remarcado que su cliente, que fue detenido la noche del miércoles al jueves, no participó "ni en el linchamiento ni en lo que sea que es un homicidio".

"Ha declarado en dos ocasiones, primero como testigo y luego como acusado", ha recalcado el letrado, que ha explicado que el joven acudió voluntariamente a declarar a la Comisaría de Policía de Lonzas como testigo y posteriormente lo detuvieron.

En este sentido, ha añadido que nunca se acogió a su derecho a no declarar, pues "cuenta la verdad" porque "los inocentes declaran siempre".

José Ramón Sierra: "Que lo hayan señalado las cámaras es una gran sorpresa, le puedo garantizar que no"

Preguntado por si los detenidos declararon que estaban borrachos, Sierra ha aclarado que lo desconoce. "Yo no estaba en las declaraciones de los demás. Son secretas. Y no sé cómo pueden declarar que estaban borrachos si no declaran", ha añadido.

Así, también ha asegurado que las cámaras no han captado a su patrocinado: "Que lo hayan señalado las cámaras es una gran sorpresa, le puedo garantizar que no".

Finalmente, ha apuntado que su cliente se encuentra "mal" y ha considerado que este pase a disposición judicial "es un error".

Un grupo de personas que se encontraba en las inmediaciones le ha gritado: "Sierra, que tu ética no te permita defender a un asesino. ¡Deja el caso como dejaste al Chicle!", en referencia al asesino de Diana Quer.

El abogado de un detenido: "Es un caso complicado"

Por su parte, Luis Manuel Salgado Carbajales, abogado de otro de los detenidos, ha asegurado que este "es un caso complicado".

"No puedo decir nada porque está bajo secreto de sumario", ha sostenido en declaraciones a los periodistas.

No se descartan nuevas detenciones

Por otra parte, el delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, ha afirmado que no se descarta la posibilidad de que en los próximos días puedan producirse nuevas detenciones de personas involucradas en la paliza.

Miñones se ha pronunciado así en la mañana en la que los cuatro detenidos por este caso han pasado a disposición judicial y ha felicitado a las fuerzas de seguridad por su trabajo en este caso.

En un principio, estaba pensado que fueran los tres primeros detenidos los que hoy pasaran a disposición judicial, aunque finalmente ha pasado también el cuarto, dado que de sus testimonios, ha indicado, se deduce que fue “partícipe” de los hechos.

José Miñones: “El objetivo final que siempre dijimos y que queremos todos es poner ante la justicia a los que cometieron este delito”

El representante del Gobierno no ha dado más detalles de las novedades en la investigación y se ha remitido al secreto de sumario ante preguntas como el móvil del homicidio o la decisión de cada uno de los detenidos de declarar o no ante el juez.

“Nunca entramos y no vamos a entrar”, ha sostenido, antes de admitir que es “aparente” que las personas implicadas “no conocían a Samuel” y que tampoco tenían antecedentes penales.

Así pues, ha preferido dejar que la investigación avance y que, tras el análisis pertinente, sea la jueza quien decida si este caso se procesa como un posible delito de odio. “El objetivo final que siempre dijimos y que queremos todos es poner ante la justicia a los que cometieron este delito”, ha trasladado el delegado del Gobierno durante una visita institucional a la Universidad de Santiago de Compostela (USC).