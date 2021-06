No es la primera vez que se escucha en todos los medios el nombre de Familia Arcoiris, aunque sí puede que sea la primera para algunos vecinos de la Sierra de la Demanda, en La Rioja, a unos 70 kilómetros de Logroño. Allí, desde hace varios días, cientos de personas pertenecientes a este movimiento hippie nacido en Estados Unidos en los 70, viven como nudistas y practican sexo a todas horas, incluso delante de menores.

La Guardia Civil sopesa si desalojar al colectivo ya que se trata de una concentración ilegal de entre 150 y 200 personas. Los participantes están acampados y se pasean completamente desnudos por un lugar de difícil acceso, ya que para llegar hay que recorrer al menos tres kilómetros a pie.

Según medios locales, los agentes han llegado a registrar el lugar, en donde no han encontrado drogas, únicamente viagra. Sin embargo, han impuesto varias sanciones ya que en el asentamiento no se respetan las medidas de seguridad contra la covid-19, encienden fuego sin permiso y ocupan una zona que no está habilitada para la acampada.

Pese a todo, y a que muchos les acusan de negacionistas y realizar auténticas bacanales, los vecinos de la zona dicen que no son peligrosos y ninguno de ellos ha querido poner una denuncia al respecto. Además, el ciclo lunar cambiará el próximo 15 de junio, por lo que el asentamiento se irá a otro lugar.

Desde el Gobierno riojano han asegurado tener constancia de este asentamiento y están estudiando "las medidas que haya que adoptar, en cogobernanza con los ayuntamientos afectados, incluida la del desalojo".