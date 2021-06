Un pesquero de Xàbia, en Alicante, ha encontrado este mediodía, sobre las 13 horas, un cadáver flotando a 16 millas del Cabo de la Nao. El patrón ha subido al puente y, "de casualidad", como él mismo ha explicado a este diario, ha avisto un bulto. "He visto que tenía brazos y piernas. Pero al principio tanto yo como la tripulación hemos pensado que podía ser un muñeco", ha indicado.

El cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición. Llevaba un neopreno y le sobresalían las manos y los pies, cuyos dedos ya habían desaparecido. Flotaba boca abajo. A la tripulación le ha impactado mucho la palidez de las extremidades y la cabeza.

El patrón ha avisado de inmediato por radio al servicio de Tráfico Marítimo. Ha respondido la estación de Ibiza y también ha dado aviso a la Guardia Civil.

Tras recoger las redes, la embarcación ha regresado a donde flotaba el cadáver. La corriente lo arrastraba muy rápido. La tripulación lo ha localizado y lo ha acercado con un bichero. El cadáver también llevaba en la cintura una especie de arnés. Le han colocado una boya de color amarillo para facilitar que la patrullera de la Guardia Civil Río Guadiaro, que había zarpado desde Torrevieja, lo localizara sin dificultad.

Que llevara un neopreno y un arnés hace sospechar que el fallecido pueda ser un kitesurfista o un windsurfista.

El patrón ha indicado que en esa zona las corrientes son fuertes y vienen del sur, por lo que incluso podría tratarse de alguien que hubiera desaparecido practicando estos deportes náuticos en el Estrecho de Gibraltar.

La tripulación del pesquero de Xàbia ha indicado a este diario que el hallazgo del cadáver flotando les ha conmocionado mucho. "Cuando hemos comprobado que era una persona, me he estremecido y se me han disparado las pulsaciones", ha indicado uno de los pescadores.