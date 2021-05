Antonio del Castillo, padre de la joven Marta del Castillo, asesinada en enero de 2009, ha asegurado este martes que van a recurrir ante la Audiencia de Sevilla la decisión del juez de no reabrir las actuaciones para investigar al hermano de Miguel Carcaño, Francisco Javier Delgado.

En declaraciones a los medios de comunicación, Del Castillo se ha referido al auto del juez que ha investigado la "posible participación de terceras personas" en la muerte de la joven en el que confirma el sobreseimiento de dichas actuaciones declarando que "no ha lugar" al recurso de la familia contra esa decisión.

"La actuación es la única que nos da el juego de la ley: recurrir y recurrir", ha dicho el padre de Marta, que ha argumentado que "esto no es tan complicado" y que "todo el mundo sabe que Miguel Carcaño no pudo hacer esto solo", por lo que se ha preguntado "qué ocurre aquí para no querer desgajar esa parte del melón que queda".

Tras asegurar que la familia lleva tantos "varapalos" que parece que ya están "vacunados contra ellos", Del Castillo ha mantenido que, después de más de doce años, "no se quieren poner los medios y las voluntades", y ha resaltado que "hay maneras de descubrir la verdad" y que el juez "tiene herramientas legales" para hacerlo.

"Todos los jueces que pasan por este juzgado parece que están cansados y que esto les viene grande", ha sostenido el padre de Marta, que ha rechazado el argumento del magistrado de que Delgado ya ha sido juzgado por estos hechos y ha recordado que lo fue por encubrimiento y no por asesinato u homicidio.

Ha precisado que durante dos años y medio la familia ha desarrollado "un arduo trabajo" para reunir pruebas que avalan, como aseguró Miguel Carcaño, que la muerte de Marta se produjo durante una pelea entre él y su hermano en relación con la hipoteca del piso en el que ocurrieron los hechos, en la calle León XIII.

"Vamos a seguir recurriendo y llegaremos hasta el final, aunque nos lleve a los 70 años, qué le vamos a hacer", ha asegurado Del Castillo, que ha rechazado que el juez argumente en su decisión que Carcaño ha mentido en otras ocasiones porque la mentira "está en la ley y se ha hecho para que cualquier delincuente pueda mentir".

En cuanto a la petición de la Fiscalía de ocho meses de cárcel para Francisco Javier García Marín, alias el Cuco, y su madre por mentir durante el juicio por el asesinato, Antonio del Castillo ha señalado que no están satisfechos porque "es algo muy grave que puede cambiar la visión total del juicio, y más en un asesinato".

"Si fuera su hija, ni el juez ni el fiscal iban a pedir ocho meses; pedirían lo máximo y nosotros lo vamos a hacer", ha asegurado el padre de Marta, que ha añadido que tiran para adelante porque quieren que "esté en el sitio donde debe estar y no tirada por ahí, mientras hay cuatro implicados en la calle que no quieren hablar".