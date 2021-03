Es difícil de entender cómo alguien que ha matado de 52 cuchilladas a su hermana, sin ninguna patología mental ni encontrarse bajo los efectos de ningún tipo de sustancia que pudiera alterar sus capacidades, ha sido finalmente declarado inocente del crimen por un jurado popular. Pero la explicación, a ojos del tribunal, es sencilla, y así la recogen los miembros del jurado en los elementos de convicción que les han llevado a alcanzar este veredicto de no culpabilidad. «Iván no percibía otra salida, era su vida o la de ella».

La clave del juicio por este crimen fratricida, cometido en octubre de 2019 en el domicilio de València en el que convivían ambos hermanos, han sido los informes periciales de los médicos forenses de la unidad de Psiquiatría del Instituto de Medicina Legal de València, quienes explicaron durante casi dos horas los antecedentes de la conflictiva relación entre el acusado y la fallecida, los problemas conductuales de ésta —con comportamientos agresivos y gran impulsividad—, así como la situación límite que vivió el procesado ese día, quien actuó movido por un «instinto de supervivencia» cuando su hermana cogió un cuchillo de cocina y le atacó diciéndole que le iba a matar, causándole una herida en el costado.

Así, tras arrebatarle el arma blanca, y clavarle dos primeras cuchilladas en la espalda y el cuello, según ha considerado probado el jurado, ambos siguieron forcejeando hasta llegar a la cocina, donde la víctima cogió otro cuchillo y volvió a enfrentarse a él. Tras lograr desarmarla de nuevo, y estando la víctima ya herida, el acusado comenzó a asestarle reiteradas cuchilladas. La argumentación de los psiquiatras es que sufrió «una descompensación mental» y que una vez acometió la primera cuchillada ya no pudo parar porque no era consciente de sus actos.

El fiscal solicitaba inicialmente la pena de once años de prisión por un delito de homicidio con la agravante de parentesco y las atenuantes de confesión y arrebato u obcecación. No obstante, en su informe definitivo modificó sus conclusiones y rebajó la petición a siete años y medio de cárcel. Por su parte, la defensa, ejercida por el letrado Vicente Baeza, ha mantenido en todo momento las eximentes de legítima defensa y miedo insuperable, que con el veredicto del jurado en la mano, únicamente deja pie a la absolución de su cliente. De hecho, Iván B. R., de 33 años, quedó ayer mismo en libertad a la espera de que se concrete la sentencia absolutoria.

El crimen se produjo el 19 de octubre de 2019 en un piso de la avenida Ausiàs March de València donde convivían los dos hermanos. La madre ya no vivía con ellos debido a los malos tratos que sufría por parte de su hija, de 44 años. La fallecida sufría un trastorno de la personalidad límite por inestabilidad emocional y requería de asistencia médica tanto por su adicción al consumo de bebidas alcohólicas como por sus problemas conductuales. Ese día llegó bajo los efectos del alcohol y analgésicos y le exigió a su hermano que le hiciera la comida. Durante la discusión, la víctima empezó a romper la vajilla, cortó con un cuchillo las fotos del padre de él —eran hermanos por parte de madre— y rompió el televisor en el que el acusado estaba viendo un partido de fútbol.

La Fiscalía aprecia contradicciones en los hechos probados

Pese a que con el veredicto de no culpabilidad la Sala deberá emitir una sentencia de absolución que contemple la eximente completa de miedo insuperable que solicitaba la defensa del acusado, la Fiscalía mostró su disconformidad tras la votación de los miembros del jurado que por seis votos a favor y tres en contra han considerado probado que Iván B. actuó por miedo insuperable, pero por contra declaran como no probada la defensa propia «al no haber actuado de una forma razonable y proporcionada para defender su propia vida». Así, el juicio podría ser declarado nulo.