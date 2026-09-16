Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Escaleras mecánicasAvión de AzerbayánAlerta naranjaInmigrantes enterrados
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Última hora y actualidad sobre los incendios en España

Un incendio forestal en Valencia arrasa 690 hectáreas, deja dos bomberos heridos leves y moviliza a 200 efectivos

Un helicóptero recoge agua de una piscina portátil particular en Atarés.

Un helicóptero recoge agua de una piscina portátil particular en Atarés. / EP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

José Luis Escudero

Olaya González

Sarai Vázquez

Madrid

La superficie forestal quemada en lo que va de año en España por incendios asciende a 296.502 hectáreas, lo que supone alrededor de 3,5 veces más que la media anual desde 2006, según datos actualizados del Sistema Europeo de Información Sobre Incendios Forestales (EFFIS), hasta el 9 de septiembre.

Se trata de un aumento de 782 hectáreas en la última semana, tras pasar el acumulado de 295.720 a 296.502 hectáreas, de acuerdo a las cifras del servicio europeo Copernicus, cuya metodología se basa en estimaciones a partir de imágenes por satélite y sus resultados no siempre coinciden con los datos tomados sobre el terreno por los gobiernos nacionales.

La media entre 2006 y 2025 en España asciende a 85.549 hectáreas, por lo que el dato actual es alrededor de 3,5 veces mas que el promedio.

Mapa de incendios en España.

Pese a las elevadas cifras, este año ha ardido aproximadamente un 22,5 % menos de superficie forestal que el año pasado por estas mismas fechas, en las que el total de hectáreas quemadas ascendía a 382.663, tras un verano el de 2025 extraordinariamente virulento.

Noticias relacionadas y más

Siga aquí la última hora de los fuegos forestales, en directo.

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un misterioso avión del Gobierno de Azerbaiyán estaciona en el aeropuerto de Ibiza
  2. Sancionan a 17 caravanas en Santa Eulària en un solo día
  3. La Aemet pone a Ibiza y Formentera en alerta naranja por fuertes lluvias y tormentas este jueves
  4. Empieza la construcción de las primeras escaleras mecánicas públicas de Ibiza, una reclamación de los vecinos: 'Será un beneficio, aquí vive mucha gente mayor
  5. Una vecina de Ibiza, autora de una foto espectacular: 'Estaba regando los geranios y de repente veo una escalera flotando
  6. Las lluvias vuelven a Ibiza esta semana: la Aemet prevé un cambio de tiempo a partir del jueves
  7. Capitanía Marítima de Ibiza investiga el paso de motos de agua bajo Dalt Vila: 'No pueden navegar libremente
  8. «¡Aena, Aena! ¡Al tanto, al tanto!»: el ‘ninja des Cubells’ llama a protestar contra la ampliación del aeropuerto

GTA 6 contará con policías más difíciles de engañar y escapar exigirá mucho más que perderlos de vista

GTA 6 contará con policías más difíciles de engañar y escapar exigirá mucho más que perderlos de vista

Los ríos podrían estar llevando cada vez más microplásticos a los océanos

Los ríos podrían estar llevando cada vez más microplásticos a los océanos

Cientos de estudiantes de la Universidad de Morelos marchan pidiendo justicia para Claudia Tacoronte

Una antigua casa de campo payesa de Ibiza con diez habitaciones sale a la venta por 1,45 millones de euros

Una antigua casa de campo payesa de Ibiza con diez habitaciones sale a la venta por 1,45 millones de euros

Migrantes custodiados por la Guardia Civil embarcan en ferri en Formentera rumbo a Ibiza

Si un mirlo aparece en tu jardín o se acerca a tu casa, puede no ser una simple coincidencia: esto es lo que significa

Si un mirlo aparece en tu jardín o se acerca a tu casa, puede no ser una simple coincidencia: esto es lo que significa

Así es la casa de campo payesa a la venta en Ibiza con diez habitaciones

Así es la casa de campo payesa a la venta en Ibiza con diez habitaciones

DIRECTO | Sesión plenaria en el Congreso

Tracking Pixel Contents