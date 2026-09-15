Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
AenaIntento de homicidioMotos de aguaParador de Ibiza
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Última hora y actualidad sobre los incendios en España

Dos heridos en el incendio de Benahavís (Málaga), donde han decretado el desalojo de la urbanización Montemayor Alto y el confinamiento preventivo del casco urbano de la localidad

Un helicóptero recoge agua de una piscina portátil particular en Atarés.

Un helicóptero recoge agua de una piscina portátil particular en Atarés. / EP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

José Luis Escudero

Olaya González

Sarai Vázquez

Madrid

La superficie forestal quemada en lo que va de año en España por incendios asciende a 296.502 hectáreas, lo que supone alrededor de 3,5 veces más que la media anual desde 2006, según datos actualizados del Sistema Europeo de Información Sobre Incendios Forestales (EFFIS), hasta el 9 de septiembre.

Se trata de un aumento de 782 hectáreas en la última semana, tras pasar el acumulado de 295.720 a 296.502 hectáreas, de acuerdo a las cifras del servicio europeo Copernicus, cuya metodología se basa en estimaciones a partir de imágenes por satélite y sus resultados no siempre coinciden con los datos tomados sobre el terreno por los gobiernos nacionales.

La media entre 2006 y 2025 en España asciende a 85.549 hectáreas, por lo que el dato actual es alrededor de 3,5 veces mas que el promedio.

Mapa de incendios en España.

Pese a las elevadas cifras, este año ha ardido aproximadamente un 22,5 % menos de superficie forestal que el año pasado por estas mismas fechas, en las que el total de hectáreas quemadas ascendía a 382.663, tras un verano el de 2025 extraordinariamente virulento.

Noticias relacionadas y más

Siga aquí la última hora de los fuegos forestales, en directo.

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Las lluvias vuelven a Ibiza esta semana: la Aemet prevé un cambio de tiempo a partir del jueves
  2. Nombres, direcciones, ayudas y sanciones: Sant Josep deja al descubierto datos personales de más de un centenar de vecinos vulnerando la protección de datos
  3. Detenido por intentar matar con un cuchillo al trabajador de un aparcamiento en Ibiza
  4. La moda de ‘farmear aura’ reúne cada vez a más niños y adolescentes en las calles de Ibiza
  5. El morrocotudo error de Shannis: cambia todos sus euros a dólares para viajar a Ibiza porque no sabía que estaba en España
  6. El proyecto para revolucionar el aparcamiento regulado de Ibiza se estanca en problemas burocráticos
  7. Un vecino denuncia música a gran volumen desde siete barcos de chárter fondeados en Ibiza
  8. Encarna Planells, presidenta de los comerciantes del centro de Ibiza alerta del efecto del fin de temporada: “Hay delincuentes que ahora vienen hacia aquí"

El Ibex 35 prolonga las caídas ante el temor a un frenazo de la IA y el petróleo supera los 107 dólares

El Ibex 35 prolonga las caídas ante el temor a un frenazo de la IA y el petróleo supera los 107 dólares

Los alimentos mantienen la inflación en el 2,3% en agosto, pese a que el IPC general sube hasta el 4,3%

Los alimentos mantienen la inflación en el 2,3% en agosto, pese a que el IPC general sube hasta el 4,3%

Pillan a un vendedor a domicilio de vapeadores con nicotina con 33 dispositivos en Ibiza

Pillan a un vendedor a domicilio de vapeadores con nicotina con 33 dispositivos en Ibiza

Mousse de chocolate y frambuesas: cremosa, fácil y sin horno

Mousse de chocolate y frambuesas: cremosa, fácil y sin horno

Alarma por el incendio de un cuadro eléctrico en la estación de autobuses de Sant Antoni

Alarma por el incendio de un cuadro eléctrico en la estación de autobuses de Sant Antoni

Susto por un incendio forestal en Siesta esta madrugada

Susto por un incendio forestal en Siesta esta madrugada

Sancionan a 17 caravanas en Santa Eulària en un solo día

Sancionan a 17 caravanas en Santa Eulària en un solo día

'La maldición de Widow's Bay' arrasa en unos Emmy que honran la partida de estrellas

'La maldición de Widow's Bay' arrasa en unos Emmy que honran la partida de estrellas
Tracking Pixel Contents