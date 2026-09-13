Denuncias
La suciedad desborda los baños de es Polvorí
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Papeleras a rebosar, suelos y lavabos sucios, váteres sin papel... Es la estampa que presentaban ayer los cuartos de baño de es Polvorí, en Dalt Vila, en plena celebración de los actos de la Nit del Patrimoni. Los usuarios, asqueados de la estampa que se encontraban en los aseos públicos, denunciaron la situación a este diario.
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