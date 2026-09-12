Muere Carles Solà, conseller de la Generalitat catalana durante el primer tripartito

El exconseller de Universidades de la Generalitat catalana y exrector de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) Carles Solà ha fallecido a los 80 años, ha informado este sábado la institución universitaria.

Solà, licenciado y doctorado en ciencias químicas en la Universidad de Valencia, fue conseller del Govern liderado por Pasqual Maragall entre 2003 y 2006 y, anteriormente, entre el 1994 y 2002, había ejercido como rector de la UAB.

En la UAB impulsó la creación de un departamento de ingeniería química y los estudios de grado en biotecnología y, además, fue miembro del Grupo de Ingeniería Celular y de Bioprocesos, centrando su investigación en la producción de vacunas de nueva generación y la optimización de procesos biológicos de captura de CO2 en el diseño de sistemas de producción de microalgas para uso farmacéutico y cosmético.

Durante el mandato de Solà al frente de la institución se crearon nuevos centros académicos y de investigación como la Escola d'Enginyeria, la Escola de Doctorat i Formació Continuada, el Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals y el Port d'Informació Científica.

Además, fue en su época como rector cuando se inauguraron la Plaça Cívica y las columnas de la UAB, un monumento de Andreu Alfaro que ha quedado como emblema de la universidad.

Como conseller de Universidades fue uno de los impulsores de la Associació Catalana d'Universitats Públiques y de la Xarxa Vives d'Universitats, así como el segundo presidente de la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas.

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El actual rector de la UAB, Javier Lafuente, ha manifestado que se trata de una tristísima noticia, y ha recordado a Solà como un maestro que creyó en él y le dio todo el apoyo cuando llegó a la universidad: "Maestro, luz, brújula y compañero", ha resumido.