Festival
La fiesta 'Portside 2026' pone a bailar el puerto de Vila
La segunda edición de este año estuvo encabezada por Mahmut Orhan y Major League DJz
El puerto de Ibiza volvió a convertirse en una gran pista de baile con la segunda edición de 'Portside' de este verano, una cita gratuita que reunió a residentes y visitantes frente al mar y con Dalt Vila como telón de fondo. La fiesta se prolongó hasta la medianoche con un cartel encabezado por Mahmut Orhan y Major League DJz. La sesión combinó sonidos house, afro house, techno y otros estilos electrónicos en una de las citas abiertas al público más destacadas del calendario musical de Vila.
'Portside 2026' regresó así al puerto de Vila tras la primera edición celebrada en junio, que ya congregó a miles de personas. La propuesta, impulsada por Chinois Ibiza bajo el lema 'For Ibiza, With Love', volvió a reivindicar su carácter abierto e inclusivo y su vinculación con la isla y su comunidad.
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