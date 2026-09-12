El puerto de Ibiza volvió a convertirse en una gran pista de baile con la segunda edición de 'Portside' de este verano, una cita gratuita que reunió a residentes y visitantes frente al mar y con Dalt Vila como telón de fondo. La fiesta se prolongó hasta la medianoche con un cartel encabezado por Mahmut Orhan y Major League DJz. La sesión combinó sonidos house, afro house, techno y otros estilos electrónicos en una de las citas abiertas al público más destacadas del calendario musical de Vila.

La fiesta ‘Portside 2026’ pone a bailar el puerto de Vila

'Portside 2026' regresó así al puerto de Vila tras la primera edición celebrada en junio, que ya congregó a miles de personas. La propuesta, impulsada por Chinois Ibiza bajo el lema 'For Ibiza, With Love', volvió a reivindicar su carácter abierto e inclusivo y su vinculación con la isla y su comunidad.