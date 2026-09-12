Adlib lleva el sello de Ibiza a la capital italiana de la moda

La moda Adlib ha vuelto a salir de Ibiza para mostrar sus diseños ante profesionales del sector internacional. El sello impulsado por el Consell de Ibiza participa estos días en Milano Fashion&Jewels, una feria especializada en moda, complementos y joyería que se celebra del 12 al 14 de septiembre en Fiera Milano-Rho. La representación ibicenca cuenta con la presencia directa de las firmas Ibiza Stones, Tony Bonet, Vintage Ibiza y Virginia Vald, cuatro marcas que disponen de espacio propio dentro de la muestra. A ellas se suma una selección de piezas de Monika Maxim, Piluca Bayarri, Dolors Miró y S72Hat, con lo que la presencia de Ibiza alcanza a ocho diseñadores y marcas.

La cita italiana sirve como escaparate ante compradores, distribuidores, diseñadores y otros profesionales del sector con el objetivo de generar nuevos contactos y ampliar las posibilidades comerciales de las firmas de la isla, según destaca el Consell. Milano Fashion&Jewels forma parte de Fashion Link Milano, una plataforma que reúne distintos eventos profesionales vinculados a la moda y el estilo de vida y que facilita el contacto entre marcas y operadores internacionales.

Adlib desfila en Milán

La participación ibicenca en la popular feria no se limita a los expositores. Este 14 de septiembre, Ibiza Stones, Tony Bonet, Vintage Ibiza y Virginia Vald participan también en la pasarela de Milano Fashion&Jewels, donde cada firma presenta dos looks.

La consellera insular de Promoción Económica, Cooperación Municipal y Recursos Humanos del Consell de Ibiza, Maria Fajarnés, destaca que este tipo de citas permiten a las firmas locales abrir nuevas oportunidades profesionales fuera de la isla. Añade que representan la cultura y territorio de Ibiza.