Un documental sigue durante cinco años a los lobos de la Península: «Hay que aprender a convivir con ellos»

Cinco años de seguimiento y largas esperas detrás de uno de los animales más esquivos de la Península dan forma a 'Durmiendo con lobos', el nuevo documental del fotógrafo y naturalista Andoni Canela.

La película, que se preestrenó este jueves 3 de septiembre en la sala Phenomena de Barcelona, recorre distintos territorios en busca del lobo y aborda también el debate sobre su convivencia con la ganadería extensiva.

Canela emprendió el proyecto junto a su hija Amaia. En sus tres primeras grandes expediciones por los Pirineos no consiguieron ver ningún ejemplar, pese a las largas caminatas, las noches de viento y la falta de comida en la montaña.

Fue en la cuarta salida cuando apareció finalmente el lobo. «Habíamos vivido momentos duros y esperas tediosas, y encontrar al lobo, que representa un espíritu salvaje e indómito que ha resistido los reiterados intentos de eliminación, fue muy emocionante», recuerda Canela.

El documental comenzó a gestarse durante la pandemia, cuando el fotógrafo se planteó cuál sería su siguiente trabajo en profundidad. Tras buscar los grandes felinos del mundo acompañado de su hijo Unai, decidió volver a centrar su atención en el lobo, una especie que ya había fotografiado para un libro también titulado 'Durmiendo con lobos'.

De los Pirineos a Galicia y Madrid

Durante los años de rodaje, Canela ha observado cómo ha cambiado la distribución del lobo.

«Su distribución actual es incomparable con la de hace décadas: ahora tenemos siete manadas en la Comunidad de Madrid, ejemplares que han llegado a Extremadura y una primera manada que ha criado en Cataluña», explica.

Esta última, todavía pendiente de confirmación oficial, parece haberse reproducido de nuevo este verano y se encuentra situada entre la Alta Garrotxa y el Alt Empordà.

Cuando padre e hija empezaron el trabajo de campo, sin embargo, centraron inicialmente sus esfuerzos en una zona más occidental de los Pirineos.

Amaia tenía entonces diez años y Canela ya le había advertido de que tendrían que caminar mucho. Recorrieron el Ripollès y el Berguedà y posteriormente ampliaron el ámbito de búsqueda.

El documental traza así un amplio recorrido desde Madrid hasta Galicia y desde allí hasta el extremo oriental de los Pirineos, con la intención de localizar al lobo tanto en territorios donde históricamente ha tenido una presencia destacada como en áreas de recolonización.

Entre esos lugares aparecen los Monegros y Cataluña, donde padre e hija consiguieron algunas de las imágenes incluidas en la película.

«Hay muchos reportajes sobre el lobo, pero también muchos tópicos, desconocimiento y rumores que hay que desmontar», sostiene Canela, que espera que la película contribuya a «despertar un afán de protección de la naturaleza», también entre los más jóvenes.

El conflicto entre lobos y ganadería

El documental también entra en la controversia que acompaña al regreso del lobo y a su relación con la ganadería extensiva.

Canela explica que durante el rodaje ha convivido con ganaderos y ha conocido posiciones muy diferentes.

«Sé que donde hay lobos y ganado es imposible que no pasen cosas, negarlo es falsear el problema porque los lobos son inteligentes y buscan su oportunidad, pero debemos aprender a convivir con ellos», defiende.

Para afrontar esa situación, propone reforzar al máximo las medidas de protección y establecer compensaciones “ágiles y generosas”.

A su juicio, el punto de partida debe ser reconocer la existencia del problema y gestionarlo. «Donde hay lobos y ganado, siempre habrá conflicto», afirma.

La dieta de estos animales, además, varía según el ecosistema. En algunos lugares depende principalmente de ungulados salvajes, como ocurre en la zona donde se ha formado una manada en Cataluña, mientras que en otros territorios se basa en buena medida en animales domésticos.

Una mirada a los ecosistemas del lobo

Más allá de este conflicto, 'Durmiendo con lobos' se centra especialmente en la observación de la especie y de todo lo que sucede a su alrededor.

Canela destaca el «papel ecológico» del lobo y utiliza el documental para mostrar también los paisajes y otras especies que comparten estos ecosistemas.

Ciervos, marmotas, conejos y ganado, entre otros animales, aparecen a lo largo del largometraje para ofrecer una visión más amplia de territorios que todavía conservan «cierta vida salvaje».

«Es importante detenerse, descubrir relaciones que a menudo pasan desapercibidas y mostrar que la conservación de una especie no se puede desvincular de la del territorio», señala el fotógrafo.

Canela define la película como una «ventana a la naturaleza» y al respeto por el patrimonio natural.

Después de siglos de persecución, el lobo ha regresado a zonas donde había desaparecido. «Emocionarse ante su presencia también es una manera de empezar a protegerlo», considera.