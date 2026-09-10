Alarma en el asentamiento de la Fórmula 1 en Valencia por una falsa orden de desalojo

En los últimos meses, en Valencia vuela sobre el asentamiento de la Fórmula 1 el rumor de que será desalojado de manera inminente. La tramitación del PAI del Grao mantiene a sus residentes inquietos –conscientes de que en algún momento deberán irse de allí– y ávidos de información, cualquiera que sea la fuente. Esta semana, el rumor se ha intensificado e incluso se ha llegado a poner día al teórico desahucio: el jueves 10 de septiembre. Hoy. Según cuentan en el campamento, una trabajadora del tercer sector habría filtrado a un asentado esta fecha y la información ha corrido como la pólvora entre las 800 personas que viven en el circuito construido entre 2007 y 2008 para acoger el Gran Premio de Europa.

Desde el movimiento social se ha dado el rumor por fidedigno y la plataforma Valencia és Refugi liderará hoy una concentración en el macroasentamiento para disuadir cualquier posible intervención. Decenas de personas estarán desde primera hora en el poblado chabolista más grande de Valencia, el sitio al que terminan todas las personas que no tienen ningún otro sitio a dónde ir. En el campamento hay miedo y desde los colectivos sociales no se fían, de hecho, hace varias semanas mantuvieron una reunión con la Subdelegación del Gobierno para hablar sobre el teórico desalojo. Para dicha reunión se había citado también al consistorio pero no acudió ningún representante municipal porque se convocó, defienden en el ayuntamiento, sobre una premisa falsa: nadie ha solicitado el desalojo inminente.

“Tarde o temprano desalojarán, y nosotros lo que queremos es que se haga dentro del marco legal”, defiende Ana Isabel Martínez, presidenta de Valencia és Refugi. “No pedimos casas para 800 personas, decimos que si se echa a la gente, se atiendan las necesidades más básicas. Por ejemplo, hay un señor saharaui de 75 años con una pierna amputada que hace años tuvo la nacionalidad española y cotizó para el Estado español, y que ahora está abandonado en un circuito de Fórmula 1. A ese hombre no deberías poder echarle de allí sin una alternativa habitacional”, reflexiona la activista, que en la concentración prevé acompañarse del movimiento por la vivienda, sindical o el colectivo por la defensa animal, dado que en la F1 sobrevive una colonia felina de varias decenas de animales.

Los restos de un incendio en el asentamiento de la Fórmula 1, en una imagen de archivo / Fernando Bustamante

Preguntados por la cuestión, en el Ayuntamiento de Valencia negaron este martes que exista orden de desalojo del asentamiento. “Es más, las competencias de desalojos son de Policía Nacional, así que instamos a que Delegación de Gobierno aclare si ellos tienen previsto alguna actuación el día 10 de desalojo porque serían los competentes”, añadieron, planteando un marco de debate competencial conscientes de que la cuestión no es menor. En la Subdelegación del Gobierno no tienen ninguna petición de intervención y llegado el momento, con una orden judicial sobre la mesa, habrá que ver qué administración ha de comandar la operación en el futuro PAI. Ya hubo bronca política por la competencia sobre el desalojo de la acampada docente en la Plaza de la Virgen, algo sin tanta complejidad social.

Así, aunque ayuntamiento y subdelegación aseguran no tener ninguna previsión de desalojar el macroasentamiento en próximas fechas, la amenaza ha calado en el plano político y tanto Compromís como Podemos han empezado a moverse. Por un lado, la portavoz adjunta de Compromís, Isaura Navarro, ha presentado en las Corts una proposición no de ley con que reclama al Consell coordinarse con el ayuntamiento para frenar cualquier desahucio o desalojo en la F1 sin existir previamente un plan de realojo digno, permanente y concertado con los servicios sociales. Por otro lado, desde Podem Valencia han presentado, a nombre de Ione Belarra, una batería de preguntas dirigidas al Ministro de Interior para aclarar si la Policía Nacional va a ser partícipe de un desalojo del circuito, “sin orden judicial ni procedimiento reglado”, y si el ministerio tiene previsto actuar en caso de un desalojo para proteger la legalidad y los derechos de los residentes “dado que las chabolas son sus moradas protegidas constitucionalmente”.

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Tal como documentó este diario en junio, las chabolas son en efecto morada y en el DNI de algunos residentes consta recogido como domicilio “C Asentamiento Fórmula 1”. El poblado tuvo un núcleo estable de muchos años, pero en los últimos meses ha crecido exponencialmente con personas expulsadas de otros puntos de Valencia, como el Parc Central o el jardín del Turia. Además, el perfil de moradores va cambiando a medida que el mercado de la vivienda se va volviendo inaccesible, abocando al sinhogarismo a vecinos con sueldos escuetos y redes familiares precarias. El problema se agiganta mientras la tramitación del PAI del Grao quema etapas.