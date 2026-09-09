Última hora y actualidad sobre los incendios en España

Los incendios forestales han quemado en España algo más de 295.720 hectáreas en lo que va de año, el 45% de todas las de la Unión Europea, y se han registrado 43 grandes fuegos, según los datos facilitados este viernes por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

Estos datos, que incluyen el periodo comprendido desde el 1 de enero hasta el 20 de agosto. La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha reconocido el trabajo y dedicación de los efectivos desplegados en la lucha el fuego, según señala el citado ministerio en un comunicado.

"Quiero agradecer el trabajo y la dedicación de todos los efectivos que están interviniendo en la extinción de los incendios forestales: bomberos forestales, sanitarios, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y científicos, así como la labor de coordinación de las administraciones autonómicas y locales implicadas", ha dicho Aagesen.

Mapa de incendios en España.

Además, ha hecho un llamamiento a la prudencia a pesar de la mejora prevista en el tiempo a partir de este jueves: "Pese a la mejora de las condiciones meteorológicas prevista a partir de mañana, seguimos en pleno periodo de riesgo de incendios forestales, por lo que quiero trasladar al conjunto de la sociedad la necesidad de mantener la máxima prudencia y responsabilidad".

Siga aquí la última hora de los fuegos forestales, en directo.

Fuente: El Periódico

Bomberos y forestales refrescan el terreno del incendio forestal de Polop (Alicante) Siete dotaciones de los bomberos y cuatro unidades forestales continúan a primera hora del miércoles refrescando el terreno del área del incendio forestal en un bancal de difícil acceso en la partida de Bacorero, en el término de Polop de la Marina (Alicante), que ha quemado unas 36 hectáreas. El fuego se originó al mediodía del martes y fue dado por estabilizado a las 20.30 horas aunque los bomberos y forestales han trabajado durante las horas nocturnas para disminuir las altas temperaturas y evitar reproducciones.

Continúan las labores de extinción del incendio declarado en Santa María de la Alameda (Madrid) Los Bomberos de la Comunidad prosiguen durante la mañana de este miércoles con las "complicadas" labores de extinción del incendio declarado este martes, alrededor de las 16:00 horas, bajo el puente del Río Cofio, en el municipio madrileño de Santa María de la Alameda. "Las labores de extinción han sido complicadas por las fuertes rachas de viento, de hasta unos 50 kilómetros por hora", ha destacado Almudena Viñas, oficial de bomberos de la Comunidad de Madrid, quien ha añadido que la lluvia que está cayendo a primeras horas en la capital "favorece la extinción del incendio". Viñas, no obstante, ha resaltado que habrá que esperar "a las primas horas de la mañana, con la incorporación de los medios aéreos", los cuales podrán "ayudar a estabilizar las zonas más complicadas para acceder", puesto que se trata de un terreno "muy abrupto y puede ser peligroso para las dotaciones".

Controlado incendio en el monte de la Tortuga (Ceuta), donde migrantes realizan fogatas Un incendio afectó en la noche de este martes a la ciudad autónoma de Ceuta, concretamente a la zona de García Aldave, lo que se conoce como Monte de la Tortuga. Lee aquí la noticia completa.

Los trabajos en el incendio de la M-505 a su paso por el río Cofio (Madrid) evolucionan de forma favorable Bomberos de la Comunidad de Madrid están trabajando "favorablemente" en la extinción de un incendio en la M-505, a la altura del puente del río Cofio, que se ha originado este martes por la tarde. Además, a pesar de que en un primer momento se confinaron las poblaciones de La Paradilla y la Urbanización La Estación, en Santa María de la Alameda, por posible afección por humo, ya se han desconfinado, según ha informado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid con datos a las 21 horas. La carretera M-505 permanece cortada entre La Paradilla y el puente del Rio Cofio. En el lugar, han estado trabajando seis medios aéreos y 14 medios terrestres de Bomberos, Bomberos Forestales y Agentes Forestales de la región, que seguirán a lo largo de la noche cuando se esperan rachas continuadas de viento.

Estabilizado el incendio declarado en la Baronía de Rialb (Lleida) Los Bomberos de la Generalitat han dado por estabilizado el incendio forestal que se ha declarado este martes cerca del núcleo de Treguany, en el municipio de la Baronía de Rialb (Lleida). Los bomberos han recibido el aviso a las 16:07 horas de la aparición de columnas de humo por la caída de rayos, según ha informado este cuerpo en su cuenta de X. Un total de 21 dotaciones siguen trabajando para extinguir este incendio tras la retirada de los medios aéreos.

El incendio forestal de Polop (Alicante) afecta a unas 36 hectáreas hasta el momento El incendio forestal declarado este martes en un bancal de difícil acceso por tierra en la partida de Bacorero, en el término municipal alicantino de Polop de la Marina, afecta ya a unas 36 hectáreas aproximadamente, según han informado fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante. Diez medios aéreos y dieciocho dotaciones terrestres trabajan para sofocar este fuego, iniciado poco antes de las doce del mediodía como de vegetación rural montañosa y reclasificado posteriormente como forestal. Los medios aéreos han pasado de siete a diez y también ha aumentado el número de dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante, un total de trece.

Confinadas dos urbanizaciones en Santa María de la Alameda (Madrid) por un incendio en la M-505 Bomberos de la Comunidad de Madrid están trabajando en la extinción de un incendio en la M-505, a la altura del puente del río Cofio, que se ha originado este martes por la tarde y ha provocado hasta el momento el confinamiento de las poblaciones de La Paradilla y la Urbanización La Estación, en el municipio de Santa María de la Alameda, por posible afección por humo. Según han informado desde Emergencias 112 Comunidad, está cortada la carretera M-505 entre La Paradilla y el puente del Rio Cofio. En el lugar, están trabajando seis medios aéreos y 14 medios terrestres de Bomberos, Bomberos Forestales y Agentes Forestales de la región.

78 efectivos y 21 dotaciones en un incendio cercano a Treguany Los Bombers de la Generalitat trabajan este martes por la tarde con 78 efectivos y 21 dotaciones terrestres en la extinción de un incendio forestal cercano al núcleo de Treguany, en la Baronia de Rialb (Lérida), ha informado el cuerpo de emergencias en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press. Hasta el lugar también se han desplazado dos medios aéreos y cinco helicópteros y entre los efectivos desplegados hay miembros de los Grupos de Actuaciones Forestales (GRAF) y del Equipo de Prevención Activa Forestal (EPAF) de los Bombers.

Medios aéreos y terrestres luchan contra el fuego en Polop Medios aéreos --un total de diez-- y terrestres luchan contra un incendio forestal --que inicialmente era de vegetación-- declarado este martes en el municipio de Polop (Alicante), según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) de la Generalitat en la red social X. Por este suceso, se han cortado al tráfico las carreteras CV-70 y CV-7621 y todos los accesos a estas vías. El Ayuntamiento, a través de Facebook, ha pedido a la ciudadanía que evite circular por la zona y que siga "en todo momento" las indicaciones de los cuerpos de seguridad.