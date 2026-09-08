Última hora y actualidad sobre los incendios en España

Los incendios forestales han quemado en España algo más de 295.720 hectáreas en lo que va de año, el 45% de todas las de la Unión Europea, y se han registrado 43 grandes fuegos, según los datos facilitados este viernes por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

Estos datos, que incluyen el periodo comprendido desde el 1 de enero hasta el 20 de agosto. La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha reconocido el trabajo y dedicación de los efectivos desplegados en la lucha el fuego, según señala el citado ministerio en un comunicado.

"Quiero agradecer el trabajo y la dedicación de todos los efectivos que están interviniendo en la extinción de los incendios forestales: bomberos forestales, sanitarios, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y científicos, así como la labor de coordinación de las administraciones autonómicas y locales implicadas", ha dicho Aagesen.

Mapa de incendios en España.

Además, ha hecho un llamamiento a la prudencia a pesar de la mejora prevista en el tiempo a partir de este jueves: "Pese a la mejora de las condiciones meteorológicas prevista a partir de mañana, seguimos en pleno periodo de riesgo de incendios forestales, por lo que quiero trasladar al conjunto de la sociedad la necesidad de mantener la máxima prudencia y responsabilidad".

Siga aquí la última hora de los fuegos forestales, en directo.

Fuente: El Periódico

Declarado un incendio en una planta de reciclaje de Alhendín (Granada) con un herido leve Un incendio este lunes en una planta de reciclaje de Alhendín (Granada), en el que un trabajador ha resultado herido leve, ha obligado a activar un amplio dispositivo de emergencias en el que participan efectivos de Bomberos de Granada, del Plan Infoca, de la Guardia Civil y de la Policía Local. El trabajador, afectado por inhalación de humo, ha sido evacuado al Hospital San Cecilio (PTS) de Granada. Según han informado a EFE fuentes del servicio de Emergencias 112 de Andalucía, a las 15:55 horas han recibido la primera del más de medio centenar de llamadas de testigos que alertaban de una gran columna de humo procedente de la planta de reciclaje Inertes ubicada en este municipio granadino.

Extinguido el incendio forestal en El Castillo de las Guardas (Sevilla) El Plan Infoca ha dado por extinguido el incendio forestal declarado en la tarde del pasado sábado en el término municipal de Castillo de las Guardas, en la provincia de Sevilla, en el que se desplegó un amplio dispositivo por aire y tierra. Según han informado a EFE fuentes del Infoca, el fuego quedó controlado anoche y en la zona se mantuvo un grupo de apoyo con un vehículo pick-up todoterreno ligero de intervención rápida, que permite acceder con agilidad a zonas difíciles durante incendios forestales.

Incendios y olas de calor son ahora factores de riesgo mayor de contaminación del aire Los incendios forestales y el calor extremo se están convirtiendo en factores de mayor riesgo para la calidad del aire y podrían neutralizar los esfuerzos que se hacen para reducir la contaminación causada por los coches, la industria o los sistemas de calefacción, exponiendo más los pulmones de las personas a micropartículas muy nocivas. "Una mayor contaminación por los incendios forestales y las olas de calor pueden debilitar los esfuerzos internacionales para mejor la calidad del aire, proteger la salud humana y la de los ecosistemas", según un informe publicado este lunes por la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

Desalojadas tres personas por el incendio de gravedad 2 en La Calabaza (Burgos), que corta la BU-925 El incendio de La Calabaza (Burgos), en Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2, ha obligado a tres personas de viviendas ubicadas a la altura del kilómetro 6,5 de la BU-925, carretera que además se encuentra cortada al tráfico. Protección Civil Castilla y León ha tomado esta medida debido al fuego que asola la mencionada localidad perteneciente al municipio de Aranda de Duero (Burgos), según ha informado el 1-1-2 a través de 'X'. El fuego se ha activado a las 14.48 horas de este 6 de septiembre y se ha elevado a nivel 2 a las 16.39 horas debido a que puede comportar grave riesgo para la población y bienes no forestales.

El MITECO despliega efectivos para la extinción de incendios en Asturias, Soria, Guadalajara, León, Ourense y Zamora Un total de cinco aviones y helicópteros y cuatro Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) colaboran en la extinción de incendios en Ibias (Asturias), Lubia (Soria), Las Minas (Guadalajara), Tabuyo del Monte (León), León, Tineo (Asturias), Laza (Ourense) y Rosinos (Zamora), según ha informado este domingo el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). El incendio de Rosinos (Zamora) concentra el mayor número de efectivos desplegados, con dos aviones anfibios ALFA, según indica el MITECO en su actualización de este domingo a las 16:46. Por otro lado, en Ibias (Asturias) está desplegado un helicóptero MIKE; en Lubia (Soria), una BRIF-A; en Las Minas (Guadalajara), un helicóptero LIMA.

Declarado un incendio forestal en Culleredo (A Coruña), que el Ayuntamiento liga al lanzamiento de fuegos artificiales Culleredo (A Coruña) ha registrado en la tarde de este domingo un incendio forestal, que se inició a las 14.18 horas en el monte Costa. Según el Ayuntamiento, todo apunta a que fue causado durante el lanzamiento de los fuegos artificiales de las fiestas patronales de la parroquia homónima, que se están celebrando este fin de semana. Por el momento, la Consellería do Medio Rural no dispone de una estimación provisional de la superficie calcinada. En el lugar están trabajando tres agentes, ocho brigadas, tres motobombas y cuatro helicópteros. Los Bomberos del Consorcio Provincial, la Policía Local y la Guardia Civil complementan al dispositivo autonómico movilizado. El fuego no ha afectado a ninguna vivienda de Cillobre, el núcleo más próximo a él, aunque en algún caso se recomendó a los residentes el desalojo temporal por precaución ante la humareda, según informan fuentes municipales.

Extinguido el fuego de Puerto del Moral El Plan Infoca ha dado por extinguido el incendio forestal declarado la tarde del sábado en el paraje Camino El Parralejo de Puerto del Moral, en la provincia de Huelva, que ha afectado a una superficie de cinco hectáreas de matorral. Según ha informado el Infoca, la extinción se ha decretado a las 11.00 horas, momento en que se han retirado de la zona los medios que aún quedaban en tareas de remate y liquidación: dos grupos de bomberos forestales y tres autobombas.

Estabilizado el incendio de El Castillo de las Guardas El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, ha conseguido estabilizar el incendio forestal declarado en la tarde de este pasado sábado en el municipio sevillano de El Castillo de las Guardas, hasta donde se tuvieron que desplazar hasta seis medios aéreos. Según ha informado el Infoca en su cuenta oficial de X, consultada por Europa Press, el fuego ha quedado estabilizado a las 22,15 horas de la noche tras haberse declarado sobre las 18,00 horas de ese mismo sábado. En estos momentos, el servicio de extinción continúa trabajando para dar por controlado las llamas y conseguir así posteriormente su extinción.

Estabilizado el incendio en el paraje Camino El Parralejo en Puerto Moral (Huelva) Los servicios de extinción de incendios que dependen de la Junta de Andalucía han conseguido estabilizar el incendio declarado este sábado en el paraje Camino El Parralejo, en el término de Puerto Moral (Huelva), donde los efectivos continúan trabajando para dar por controlado las llamas del incendio. Según recoge el Infoca en su perfil de X, consultado por Europa Press, el fuego se ha conseguido estabilizar sobre las 21,25 horas despues de haberse declarado alrededor de las 17,42 horas de este mismo sábado. Hasta el momento, en la zona se encontraban trabajando un grupo de efectivos compuesto por dos helicópteros --uno pesado y otro semipesado--, dos aviones de carga en tierra y dos aviones anfibios ligeros, seis vehículos autobombas, un buldócer, asi como siete grupos de bomberos forestales, cuatro técnicos de operaciones y dos agentes medioambientales