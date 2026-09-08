El trabajo sin estudios que puede pagar casi 3.000 euros al mes y tiene una alta demanda en España

Encontrar un empleo estable y bien remunerado sin contar con estudios superiores sigue siendo posible en determinados sectores. Aunque la formación académica tiene peso en el mercado laboral, existen profesiones en las que la experiencia práctica, una formación breve o determinadas habilidades personales pueden resultar más importantes que disponer de un título.

Según distintos técnicos en formación profesional, hay varios puestos de trabajo con una elevada demanda y salarios que pueden superar los 2.000 euros mensuales, especialmente en oficios técnicos.

Más de 10 millones de personas sin estudios superiores

El Instituto Nacional de Estadística (INE) estima que en España hay más de 10 millones de personas que no han cursado estudios superiores. De ellas, alrededor de 2,8 millones tampoco disponen de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO).

Una parte importante de estas personas tiene entre 40 y 65 años y pertenece a generaciones en las que abandonar los estudios era más frecuente por motivos económicos o familiares.

España también es el segundo país de la Unión Europea con mayor tasa de abandono escolar temprano. Según datos del Ministerio de Educación, cerca del 13% de los jóvenes de entre 18 y 24 años no completa la educación secundaria ni continúa con estudios posteriores.

Entre los factores señalados aparecen la falta de motivación, el entorno familiar y la necesidad de incorporarse al mercado laboral.

Los siete empleos más accesibles y demandados

Entre los trabajos a los que se puede acceder sin estudios previos o con una cualificación reducida, un experto en formación profesional destaca siete opciones.

7. Limpiador

Se trata de un trabajo físico que exige constancia, responsabilidad y capacidad para soportar el esfuerzo. Los salarios se sitúan entre 1.100 y 1.300 euros al mes.

6. Operario de fábrica o almacén

Es habitual en sectores como la alimentación, la logística o la automoción. Puede implicar turnos rotativos y un ritmo elevado de trabajo, con sueldos de entre 1.200 y 1.500 euros mensuales.

5. Cuidador de personas mayores

Es un empleo con una elevada exigencia emocional y una gran responsabilidad. Los salarios oscilan entre 1.100 y 1.400 euros al mes y la demanda aumenta con el envejecimiento de la población.

4. Conductor de reparto o mensajero

La expansión del comercio electrónico ha reforzado la presencia de estos profesionales. Es un trabajo dinámico, aunque sometido a presión, con salarios de entre 1.300 y 1.600 euros mensuales.

3. Técnico en climatización

Requiere una formación corta y especializada. Según el texto original, se trata de un empleo estable y con demanda constante, con salarios que pueden situarse entre 2.200 y 2.600 euros al mes.

2. Instalador de placas solares

El crecimiento de las energías renovables ha impulsado la demanda de estos profesionales. La formación necesaria es rápida y los salarios se encuentran entre 2.200 y 2.600 euros mensuales.

1. Electricista profesional

El electricista ocupa el primer puesto de la lista por su versatilidad y remuneración. Con una formación de entre dos y tres meses, el salario puede alcanzar los 2.800 euros al mes y existe la posibilidad de trabajar tanto por cuenta propia como en una empresa.

Estos empleos muestran que determinados sectores permiten acceder al mercado laboral con formación práctica y sin necesidad de disponer de un título universitario.