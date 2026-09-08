A la memoria de Tanit, un alma libre de Ibiza

Querido amigo mío,

Quiero que sepas, hoy más que nunca, lo inmensamente afortunado que me siento por haberte encontrado en mi camino y por haber podido compartir contigo tantos años, tantas aventuras, tantas batallas y tantos momentos maravillosos que forman ya parte de mi vida para siempre.

Hay personas que simplemente pasan por nuestra vida y hay otras que dejan una huella que el tiempo jamás podrá borrar. Tú eres una de ellas.

Tu sonrisa, tu manera de mirar la vida, tu inconfundible español afrancesado, tu libertad, tu generosidad y, sobre todo, esa forma tan tuya de disfrutar de las cosas sencillas han dejado una marca imborrable en todos los que hemos tenido la suerte de conocerte y quererte.

Pero tu huella va mucho más allá de nosotros. Está también en Ibiza, esta isla que tanto has amado y que también te ha amado profundamente a ti.

Has sido una verdadera alma libre. Has sabido entender como pocos la esencia de esta isla y nos has enseñado, con tu propia vida, que para ser feliz no hace falta ostentar ni aparentar; que la verdadera riqueza está en la libertad, en la amistad, en compartir, en amar y en vivir cada instante con autenticidad.

Has representado en tu propia persona muchos de los valores de aquella Ibiza que todos amamos: la libertad, la sencillez, la convivencia, la amistad y esa maravillosa capacidad de recibir a personas de todos los rincones del mundo y hacerlas sentir parte de una misma familia.

Por eso quiero que sepas algo, querido amigo: tú ya formas parte para siempre de la historia y del alma de Ibiza.

Y también formas parte para siempre de mi historia.

Me quedo con nuestras risas, nuestras locuras, nuestras conversaciones y todas aquellas batallas que vivimos juntos y que hoy se han convertido en recuerdos que guardo como auténticos tesoros. Qué suerte haberlas vivido contigo. Qué suerte poder llamarte amigo.

El homenaje que recibiste el viernes es más que merecido. Siento profundamente no haber podido estar allí físicamente a tu lado, pero quiero que sepas que estuve contigo cada segundo, con mi pensamiento, con mi espíritu y, sobre todo, con todo mi corazón. Ojalá hayas podido sentir todo el amor que había a tu alrededor, porque ese amor es el reflejo de todo lo que tú has dado durante tantos años.

Gracias, amigo mío.

Gracias por tu amistad.

Gracias por tu libertad.

Gracias por tantas risas.

Gracias por tantas aventuras.

Gracias por tantas batallas compartidas.

Gracias por haber sido siempre tú, sin disfraces, sin artificios y con el corazón por delante.

Hay amistades que no entienden de tiempo ni de distancia. Y hay vínculos que nada ni nadie puede romper.

El nuestro es uno de ellos.

Siempre a tu lado, mi querido amigo. Siempre.

Te quiero muchísimo. Y quiero que lo sepas, que lo sientas y que nunca lo olvides.

Tú has sido, eres y serás siempre uno de nuestros grandes faros de Ibiza. Y mientras esta isla siga respirando, una parte de ti seguirá respirando con ella.

Un abrazo infinito, de esos que no necesitan palabras.

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Tu amigo, tu compañero y tu hermano de tantas batallas.