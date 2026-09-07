Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Lucha contra el intrusismoProyecto medioambiental en FormenteraVivienda en IbizaEducación e inclusión
instagramlinkedin

Sorteos

Resultados de la Primitiva del lunes 7 de septiembre de 2026

Consulta la combinación ganadora, el número complementario y el reintegro, así como el Joker

¿Cómo se juega a la Primitiva?

¿Cómo se juega a la Primitiva?

PI STUDIO

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

La combinación ganadora del sorteo de la Primitiva celebrado este lunes 7 de septiembre de 2026, ha estado formada por los números 18, 27, 28, 33, 46 y 48. El número complementario es el 23 y el reintegro, el 4. Loterías y Apuestas del Estado celebrará el próximo sorteo de la Primitiva el próximo jueves.

En el sorteo del Joker el número elegido ha sido el 0189403, premiado con 1 millón de euros.

¿Cómo jugar a la Primitiva?

Para jugar en la Primitiva se seleccionan 6 números diferentes de una tabla de entre el 1 al 49; el objetivo es acertar la combinación ganadora en el sorteo correspondiente de jueves o sábado, formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo, que comúnmente se conoce como el 6/49.

La apuesta simple cuesta un euro y pueden acumularse hasta ocho apuestas por boleto, eligiendo los 6 números en cada apuesta. La apuesta múltiple permite jugar hasta once números por apuesta. A mayor número de múltiples mayor será tu apuesta y tus posibilidades de ganar. También se extrae una bola extra como número complementario, y otra bola de un bombo aparte, entre el 0 y el 9, que hace de número de reintegro. Para ganar el mayor premio hay que acertar los 6 números más el reintegro.

Noticias relacionadas

Se puede jugar para un solo sorteo (sorteo diario) o para los dos sorteos de la semana (sorteo semanal). Con esta última opción se juega jueves y sábado, habiendo validado la apuesta antes del sorteo del jueves. Tendrás premio si aciertas al menos 3 números. Los sorteos tienen lugar los jueves y sábados a las 21:30 horas.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fallece a los 81 años Tanit, apenas dos días después de recibir La Llave de Ibiza
  2. Nourah of Riyad', el superyate de un príncipe saudí que naufragó en Grecia y ahora se lleva todas las miradas en el puerto de Ibiza
  3. Hallan flotando el cuerpo sin vida de un menor con chaleco salvavidas frente a la costa de Formentera
  4. Una receta para pecadores: bocadillo de vino de Ibiza, uvas y queso fundido
  5. Memoria de la isla: Del Puig de Vila y el castillo que hoy es Parador Nacional
  6. El avispón oriental llega a Ibiza: cómo reconocerlo y qué hacer si encuentras uno
  7. Un conductor bebido deja dos vehículos dañados tras volcar en Sant Josep: 'Si bebes o consumes cosas raras, el coche se queda aparcado
  8. El 'puentazo' que tendrán los alumnos este curso: varios días seguidos sin clase en Ibiza

Resultados de la Primitiva del lunes 7 de septiembre de 2026

Resultados de la Primitiva del lunes 7 de septiembre de 2026

Getafe y Celta firman tablas pese a la inferioridad de los azulones

Getafe y Celta firman tablas pese a la inferioridad de los azulones

Sorteo Bonoloto del lunes 7 de septiembre de 2026

Sorteo Bonoloto del lunes 7 de septiembre de 2026

Ibiza y Formentera recibirán 40,8 millones de la ecotasa para proyectos sobre agua, intrusismo y patrimonio

Ibiza y Formentera recibirán 40,8 millones de la ecotasa para proyectos sobre agua, intrusismo y patrimonio

Inicio del curso escolar en las Pitiusas: Ibiza concentra el 59 % de las vacantes docentes de Balears, prácticamente todas de catalán

Inicio del curso escolar en las Pitiusas: Ibiza concentra el 59 % de las vacantes docentes de Balears, prácticamente todas de catalán

En Ibiza hay "un clamor unánime" a favor de un cambio político, afirma Vicent Roselló, secretario general de los socialistas ibicencos

En Ibiza hay "un clamor unánime" a favor de un cambio político, afirma Vicent Roselló, secretario general de los socialistas ibicencos

Los antiguos concesionarios de los quioscos de playa de Formentera llevarán al Govern a los tribunales

Los antiguos concesionarios de los quioscos de playa de Formentera llevarán al Govern a los tribunales

Las mejores hamburguesas de Ibiza y Formentera, según Sa Millor

Las mejores hamburguesas de Ibiza y Formentera, según Sa Millor
Tracking Pixel Contents