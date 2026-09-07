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Adiós a Tanit en el día de su diosa

Tanit, el último hippie auténtico de Ibiza, falleció ayer, a los 81 años, en su casa de un cáncer de pulmón. Ferdinand Guy Jocelyn fue un personaje icónico difícil de encasillar. Su muerte deja una huella de amistad, carisma, singularidad y amor en una isla que le devolvió la libertad.

Tanit antes de recibir ‘La Llave de Ibiza’, el pasado viernes en el Club Diario de Ibiza, en su última aparición pública. | TONI ESCOBAR

Tanit antes de recibir ‘La Llave de Ibiza’, el pasado viernes en el Club Diario de Ibiza, en su última aparición pública. | TONI ESCOBAR

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Juan Suárez

Juan Suárez

Ibiza

El destino puede ser caprichoso y reservarnos sorpresas, como la del fallecimiento de Tanit ayer, justo el día de Tanit, la diosa de la fertilidad, deidad protectora de la isla y la espiritualidad femenina que le dio su ‘nombre de vida’, como él mismo profetizó cuando le diagnosticaron cáncer de pulmón: «La diosa me bautizó con su nombre. Mi padre es el Sol, mi madre la Luna y yo soy una estrella errante que viaja por el firmamento».

Ferdinand Guy Jocelyn nació en 1945 en la isla de Martinica; nieto de un indio apache americano, de padre francés (Ferdinand) y madre vietnamita (Tagus), era descendiente de una familia noble y terrateniente en su país. Tanit me contó que nació en el mar; por eso no entendía de fronteras, sino de humanidad y de una vida nómada en Ibiza, la isla que le dio todo: «Me ha devuelto la libertad, las rastas, las plumas, mis orígenes y me ha dejado vivir como he querido hasta mis últimos días».

Conocí a Tanit a finales de los años 80, en una de las tres barras de la antigua discoteca Amnesia. Era un barman afectuoso, educado, sonriente, elegante y con aires de conquistador. Fue el hippie más universal de Ibiza, un ser libre con una figura esbelta y atlética; también relaciones públicas, organizador de fiestas en la discoteca KU, en el bar Keeper y en el restaurante Malibu de ses Salines, donde hemos coincidido con amigos durante varias décadas.

Fue uno de los personajes más carismáticos y conocidos a nivel internacional de la isla desde los años 70. Su figura fue el emblema del movimiento hippie y su singularidad como personaje cautivó a todos por su originalidad, carácter extrovertido, eterna sonrisa y por sus bailes con los que emulaba a los indios apaches.

Tanit fue un ejemplar deportista: con su famosa bicicleta, con la que iba a todas partes y a todas horas, su espectacular destreza jugando a las palas y sus caminatas hacia atrás en la playa de ses Salines. Él decía que era «para mantener fuerte mi culo, que le gusta mucho a las chicas». Sus grandes pasiones fueron el baile, la fiesta y las mujeres.

No gastó mucho dinero en ropa porque siempre vestía con su famoso taparrabos, plumas y rastas a lo Bob Marley, su ídolo musical, a quien regaló un buen porro de marihuana «para que tocase bien» en el concierto de la Plaza de Toros de Ibiza en 1987. «Tengo una rasta y una pluma de Bob Marley y le prometí que la llevaría hasta mi muerte». Y así lo hizo, hasta que ayer falleció en su casa rodeado de amigos, feliz, sonriendo y con su ‘Llave de Ibiza’.

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Entrevisté a Tanit en la Policlínica del Rosario tras su trágico diagnóstico, y me dijo: «Me han dicho los doctores que tengo quince días de vida y me gustaría que la gente de Ibiza me recordase como soy». Luchó dos meses y medio y logró recibir el galardón que le otorgamos desde la Asociación de Amigos del Arte de Ibiza. La ceremonia de la entrega, junto a Charo Ruiz y Martín Ferrer en el Club Diario, fue su gran acto de despedida. Con el recinto lleno y todos en pie, dedicándole una gran ovación y aplaudiendo sus últimas palabras, le hice su última entrevista: «Sé que tengo que marcharme, es mi destino, pero me da pena dejar a esta isla con gente a la que solo importa el dinero y el dinero».

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