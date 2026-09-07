Adiós a Tanit en el día de su diosa

El destino puede ser caprichoso y reservarnos sorpresas, como la del fallecimiento de Tanit ayer, justo el día de Tanit, la diosa de la fertilidad, deidad protectora de la isla y la espiritualidad femenina que le dio su ‘nombre de vida’, como él mismo profetizó cuando le diagnosticaron cáncer de pulmón: «La diosa me bautizó con su nombre. Mi padre es el Sol, mi madre la Luna y yo soy una estrella errante que viaja por el firmamento».

Ferdinand Guy Jocelyn nació en 1945 en la isla de Martinica; nieto de un indio apache americano, de padre francés (Ferdinand) y madre vietnamita (Tagus), era descendiente de una familia noble y terrateniente en su país. Tanit me contó que nació en el mar; por eso no entendía de fronteras, sino de humanidad y de una vida nómada en Ibiza, la isla que le dio todo: «Me ha devuelto la libertad, las rastas, las plumas, mis orígenes y me ha dejado vivir como he querido hasta mis últimos días».

Conocí a Tanit a finales de los años 80, en una de las tres barras de la antigua discoteca Amnesia. Era un barman afectuoso, educado, sonriente, elegante y con aires de conquistador. Fue el hippie más universal de Ibiza, un ser libre con una figura esbelta y atlética; también relaciones públicas, organizador de fiestas en la discoteca KU, en el bar Keeper y en el restaurante Malibu de ses Salines, donde hemos coincidido con amigos durante varias décadas.

Fue uno de los personajes más carismáticos y conocidos a nivel internacional de la isla desde los años 70. Su figura fue el emblema del movimiento hippie y su singularidad como personaje cautivó a todos por su originalidad, carácter extrovertido, eterna sonrisa y por sus bailes con los que emulaba a los indios apaches.

Tanit fue un ejemplar deportista: con su famosa bicicleta, con la que iba a todas partes y a todas horas, su espectacular destreza jugando a las palas y sus caminatas hacia atrás en la playa de ses Salines. Él decía que era «para mantener fuerte mi culo, que le gusta mucho a las chicas». Sus grandes pasiones fueron el baile, la fiesta y las mujeres.

No gastó mucho dinero en ropa porque siempre vestía con su famoso taparrabos, plumas y rastas a lo Bob Marley, su ídolo musical, a quien regaló un buen porro de marihuana «para que tocase bien» en el concierto de la Plaza de Toros de Ibiza en 1987. «Tengo una rasta y una pluma de Bob Marley y le prometí que la llevaría hasta mi muerte». Y así lo hizo, hasta que ayer falleció en su casa rodeado de amigos, feliz, sonriendo y con su ‘Llave de Ibiza’.

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Entrevisté a Tanit en la Policlínica del Rosario tras su trágico diagnóstico, y me dijo: «Me han dicho los doctores que tengo quince días de vida y me gustaría que la gente de Ibiza me recordase como soy». Luchó dos meses y medio y logró recibir el galardón que le otorgamos desde la Asociación de Amigos del Arte de Ibiza. La ceremonia de la entrega, junto a Charo Ruiz y Martín Ferrer en el Club Diario, fue su gran acto de despedida. Con el recinto lleno y todos en pie, dedicándole una gran ovación y aplaudiendo sus últimas palabras, le hice su última entrevista: «Sé que tengo que marcharme, es mi destino, pero me da pena dejar a esta isla con gente a la que solo importa el dinero y el dinero».