El padre de la niña fallecida en Alzira (Valencia): "El pilar aplastó a mis hijos, fue horrible, no parecía real; esto no se puede superar"

“Estaba descargando unos ladrillos del coche y vi que pasaba algo, pero no llegué a tiempo. Los tenía a dos metros, pero no pude hacer nada, el pilar me los aplastó a los dos, fue horrible, como una película de terror, no parecía real, no podía creer lo que veían mis ojos”. Sergio García vivió el jueves uno de los momentos más angustiosos y amargos de su vida. Había llevado a sus hijos al motor de la Sociedad de Riegos la Casella, en Alzira (Valencia), para la que trabaja como celador desde hace un par de semanas -cubre las vacaciones del titular- y, en unos segundos, su vida dio un vuelco. Uno de los pilares de los que colgaba una hamaca cedió y cayó sobre los niños provocando la muerte de Emma, de once años, y dejando gravemente herido a Sam, de nueve, que permanece ingresado en la UCI del Hospital La Fe de València. Sergio está destrozado. Describe lo sucedido como una escena dantesca en medio de una “gran tensión”. “Los niños quedaron bajo el pilar sangrando muchísimo”, relata. “Es algo irreparable. No se lo doy a pasar a nadie, son momentos durísimos”, comenta, mientras describe a Emma como una niña “muy graciosa, muy extrovertida y simpática, que siempre quería hacer reír a la gente”. “Nos llenaba muchísimo, esto no se puede superar”, apostilla.

La puerta de acceso al motor permanecía este viernes precintada por la Policía Nacional. / Pascual Fandos

El accidente se produjo poco antes de las ocho de la tarde cuando, como adelantó Levante-EMV, los niños jugaban en una hamaca que se sujetaba en dos de los pilares construidos en su día a la entrada del motor para sustentar una parra. “Estaban jugando en la hamaca como tantos días habían jugado, incluso yo también había subido y no había pasado nada. No sé si a lo mejor tuvo algo que ver el último temporal de aire que pudo debilitar el pilar y por eso ha caído”, señala consternado. Esa tarde estaba con ellos la abuela de los niños.

La principal hipótesis de la investigación abierta por la Policía Nacional apunta a un accidente fortuito, explican fuentes del cuerpo. El acceso al motor de la sociedad de riegos permanecía este viernes precintado por los investigadores aunque, desde fuera, se podían observar el pilar desplomado roto en varios trozos, los enganches de la hamaca y restos de sangre. La niña fallecida entró en parada cardiorrespiratoria tras el impacto y si bien el equipo médico desplazado logró con las maniobras de reanimación que recuperara las contantes vitales, fallecía poco después tras ser evacuada al Hospital de la Ribera. El padre ya dejó clara la gravedad del accidente a un conocido cuando abandonaba el local en dirección al hospital con un rotundo: “los ha reventado”.

Vista del emparrado en el que se produjo el accidente, con el pilar roto en varios trozos en el suelo y restos de sangre. / Pascual Fandos

Las instalaciones en las que tuvo lugar el accidente pertenecen a una sociedad de riegos fundada en 1912. Mientras la extracción de agua se realizaba con un motor de vapor, en una casa anexa vivía la persona que se encargaba del mantenimiento, si bien actualmente todo el edificio consta oficialmente como almacén y únicamente se utiliza el inmueble que alberga el motor. Ante este primer edificio se alineaban tres pilares que sustentan una parra para generar sombra. El primero de ellos, al que había atada una hamaca, se desplomó el jueves sobre los niños, y desencadenó la tragedia.

El presidente de la Sociedad de Riegos la Casella, José Antonio Torres, se mostraba apesadumbrado mientras comentaba que "los pilares eran para la parra, no eran de carga", y estimaba que se trata de una construcción "de unos 150 años".

Sergío García sustituía estos días al celador del motor, Miguel, vecino de Carlet. Este operario está también "destrozado". "Apenas traté con él un par de veces para explicarle el trabajo", dice. Pero asegura sentirse "muerto en vida" por la desgracia ocurrida. Ante los hechos, ha decidido que no se reincorporará a este trabajo: "Me ha golpeado mucho esta tragedia", dice.

Noticias relacionadas

Alginet y Guadassuar están conmocionados por este trágico accidente ocurrido en Alzira. La familia reside en Alginet, aunque el padre es de Guadassuar. Los pequeños son alumnos del colegio Sagrado Corazón de Jesús de Alginet, cuya comunidad educativa está consternada: “Estamos muy afectados”, declara Elia Ferrer, alcaldesa de Alginet y maestra en este centro educativo. El Ayuntamiento de Alginet ha seguido la evolución de los hechos desde que tuvo constancia de la tragedia. El consistorio ha transmitido el apoyo a la familia en este momento tan difícil y está pendiente de la evolución del hermano pequeño, que se encuentra en coma inducido, según han informado. El ayuntamiento ha decretado tres días de luto oficial, durante los cuales las banderas de los edificios municipales ondearán a media asta.