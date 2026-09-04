Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vuelta al coleEducación especialFlor BolliniPlanes fin de semana
instagramlinkedin

Confirmados 34 casos

Un hombre de 88 años de Badajoz, segundo fallecido en Extremadura por el virus del Nilo

La primera víctima mortal fue una mujer de 68 años, perteneciente también al Área de Salud de Don Benito-Villanueva

Mosquito portador del virus del Nilo Occidental (VNO).

Mosquito portador del virus del Nilo Occidental (VNO). / EP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Mérida

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha notificado este viernes el fallecimiento de un hombre de 88 años, que se encontraba ingresado en el Hospital de Don Benito-Villanueva (Badajoz), a consecuencia de la fiebre del Nilo Occidental, lo que supone el segundo caso mortal por esta causa en la región en 2026.

La primera víctima mortal fue una mujer de 68 años, perteneciente también al Área de Salud de Don Benito-Villanueva.

Extremadura acumula ya 34 casos. El SES haya confirmado hoy el último de ellos, el de un varón de 47 años de Don Benito, detectado por el Banco de Sangre de Extremadura.

En este momento, un paciente continúa ingresados en el Hospital Don Benito-Villanueva, otro en el de Mérida y otro en el Universitario de Cáceres.

También se ha notificado el alta de uno de los ingresados en Don Benito.

Noticias relacionadas

En el año 2025 se contabilizaron 39 casos de fiebre del Nilo Occidental en la región y cinco fallecidos.

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El taxista y dj asesinado en Guipuzkoa tenía una empresa de motos de agua en Ibiza
  2. Una sauna, un atracón de drogas y una cardiopatía: así explica el forense la muerte en Ibiza de Flor Bollini, la 'chamana de los empresarios'
  3. Jamás hagáis esto': Alexia Hartmann, médica de Ibiza, presencia el atragantamiento de un niño en un bar y lanza una advertencia
  4. Ibiza se lanza a la calle «por Ceuta»
  5. La donación benéfica de los organizadores de la fiesta del eclipse coincide con su beneficio previsto
  6. Llama la atención: El incremento del gasto turístico de quienes visitan Ibiza y Formentera, y del número de visitantes, que destacan los datos de Frontur
  7. Una mujer, a punto de caer desde un cuarto piso en Ibiza
  8. Vecinos de los Don Pepe: 'Hemos dado el primer paso realmente importante para desbloquear el proceso

Un nuevo caso de presuntas donaciones fraudulentas acorrala al ultra británico Nigel Farage

Un nuevo caso de presuntas donaciones fraudulentas acorrala al ultra británico Nigel Farage

Nueva llegada de pateras a Formentera: interceptadas 29 personas en s’Estufador

Nueva llegada de pateras a Formentera: interceptadas 29 personas en s’Estufador

'Premios Juventud' culmina su primera edición europea en Starlite Marbella con más de 1,5 millones de alcance en TVE

'Premios Juventud' culmina su primera edición europea en Starlite Marbella con más de 1,5 millones de alcance en TVE

La alerta de Proyecto Hombre sobre los adolescentes de Alicante: beben cinco bebidas energéticas al día que alteran su conducta y favorecen las adicciones

La alerta de Proyecto Hombre sobre los adolescentes de Alicante: beben cinco bebidas energéticas al día que alteran su conducta y favorecen las adicciones

"Los chicos están de vuelta en la ciudad": la divertida bienvenida de una dj a unos turistas en un hotel de Ibiza

"Los chicos están de vuelta en la ciudad": la divertida bienvenida de una dj a unos turistas en un hotel de Ibiza

Retiran un motor de 7.000 kilos de peso lanzado al mar como basura en Ibiza

Retiran un motor de 7.000 kilos de peso lanzado al mar como basura en Ibiza

Retiran un motor de siete toneladas del fondo de la zona de baño de una playa de Ibiza

Retiran un motor de siete toneladas del fondo de la zona de baño de una playa de Ibiza

Continúa el anuncio de candidatos en el PSOE: Elena López aspirará a la alcaldía de Ibiza

Continúa el anuncio de candidatos en el PSOE: Elena López aspirará a la alcaldía de Ibiza
Tracking Pixel Contents