Confirmados 34 casos
Un hombre de 88 años de Badajoz, segundo fallecido en Extremadura por el virus del Nilo
La primera víctima mortal fue una mujer de 68 años, perteneciente también al Área de Salud de Don Benito-Villanueva
EFE
El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha notificado este viernes el fallecimiento de un hombre de 88 años, que se encontraba ingresado en el Hospital de Don Benito-Villanueva (Badajoz), a consecuencia de la fiebre del Nilo Occidental, lo que supone el segundo caso mortal por esta causa en la región en 2026.
La primera víctima mortal fue una mujer de 68 años, perteneciente también al Área de Salud de Don Benito-Villanueva.
Extremadura acumula ya 34 casos. El SES haya confirmado hoy el último de ellos, el de un varón de 47 años de Don Benito, detectado por el Banco de Sangre de Extremadura.
En este momento, un paciente continúa ingresados en el Hospital Don Benito-Villanueva, otro en el de Mérida y otro en el Universitario de Cáceres.
También se ha notificado el alta de uno de los ingresados en Don Benito.
En el año 2025 se contabilizaron 39 casos de fiebre del Nilo Occidental en la región y cinco fallecidos.
Fuente: El Periódico
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