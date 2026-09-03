Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Manifestación por CeutaMujer balcónFiesta del eclipsePlanes fin de semana
instagramlinkedin

Sorteos

Sorteo Bonoloto del jueves 3 de septiembre de 2026

Consulta los resultados de la combinación ganadora de hoy

Sorteo Bonoloto del jueves 3 de septiembre de 2026.

Sorteo Bonoloto del jueves 3 de septiembre de 2026.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

El resultado de la Bonoloto del jueves 3 de septiembre de 2026 es: 07, 13, 27, 29, 37 y 39 siendo el número complementario el 10 y el reintegro el 2. Si después de comprobar tu boleto no has tenido suerte, puedes volver a intentarlo el viernes 4 de septiembre, ya que Loterías y Apuestas del Estado también celebra el sorteo de la Bonoloto.

El Sorteo de la Bonoloto se celebra todos los días de la semana. El boleto está formado por 8 columnas, cada una de las cuales con número que van desde el 1 al 49. En cada sorteo se extraen 6 bolas del bombo principal y una bola más de un segundo bombo que corresponde al reintegro.

La Bonoloto permite jugar mediante apuesta simple o múltiple. En el primer caso, cada apostante deberá rellenar tantas columnas como apuestas quiera realizar. En cada una de ellas rellenará 6 números. En el caso de la apuesta múltiple, solo se marcan número de una columna y en función del número de apuestas que se quiera jugar, se seleccionará una cantidad de números diferente entre una de las siguientes posibles:

  • Si marcas la casilla de 44 apuestas, deberás seleccionar 5 números en el primer bloque. El conjunto formado por esos cinco números elegidos juega con cada uno de los restantes números del bloque, formándose así 44 conjuntos de seis pronósticos, es decir, 44 apuestas
  • Si marcas la casilla de 7 apuestas, deberás seleccionar 7 números en el primer bloque
  • Si marcas la casilla de 28 apuestas, deberás seleccionar 8 números en el primer bloque
  • Si marcas la casilla de 84 apuestas, deberás seleccionar 9 números en el primer bloque
  • Si marcas la casilla de 210 apuestas, deberás seleccionar 10 números en el primer bloque
  • Si marcas la casilla de 462 apuestas, deberás seleccionar 11 números en el primer bloque

¿Cuánto cuesta jugar?

El importe de cada apuesta es de 0,50 euros. El importe mínimo del boleto completo es 1 euro, por tanto: Si tu boleto participa en un único sorteo, debe incluir al menos 2 apuestas (50 céntimos x 2 apuestas x 1 sorteo = 1 euro). Si tu boleto participa en dos o más sorteos (sorteo semanal), puede incluir desde 1 única apuesta (50 céntimos x 1 apuesta x 2 sorteos = 1 euro)

Premios de la Bonoloto

En BonoLoto se destina el 55% de la recaudación a premios, distribuyéndose entre las siguientes categorías de premios:

1ª Categoría: si se aciertan los 6 números de la combinación ganadora.

2ª Categoría: si se aciertan 5 números de la combinación ganadora más la extracción correspondiente al número complementario*

3ª Categoría: si se aciertan 5 números de la combinación ganadora

4ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora

5ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora

Reintegro: si el número destinado a este premio coincide con el de tu boleto y vendrá referido al importe total de apuestas en las que has participado.

Sorteo Semanal: el reintegro para la modalidad de abono o sorteo semanal se sorteará cada día, asignándose el premio correspondiente al valor de la apuesta diaria.

Noticias relacionadas

Sorteo Diario: el reintegro para la modalidad de participación diaria vendrá determinado por el dígito ganador del sorteo del día de participación.

Fuente: La Opinión A Coruña

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una mujer, a punto de caer desde un cuarto piso en Ibiza
  2. La Aemet alerta de la llegada de una masa de aire cálido con polvo en suspensión que elevará las temperaturas en Ibiza y Formentera
  3. Un taxista que pinchaba en Ibiza, asesinado de un disparo en Gipuzkoa
  4. Ibiza se lanza a la calle «por Ceuta»
  5. El reto de María Monfort para pescar más 'raors' en Ibiza: 'Mi deber es pescar cuantos más pueda para el abuelito
  6. Emergencia en Formentera: rescatan a un hombre con síntomas de ahogamiento en s'Espalmador
  7. Así ha sido la emotiva despedida de Antonio Buendía, cabo mayor de la Guardia Civil de Ibiza
  8. Todas las imágenes de la concentración en Ibiza en solidaridad con Ceuta

Vídeos que se han hecho virales en Marruecos de nadadores en la travesía a Ceuta.

‘Raors’: poquísimos y carísimos (98 euros/kg) en los mercados de Ibiza

‘Raors’: poquísimos y carísimos (98 euros/kg) en los mercados de Ibiza

Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 es el recopilatorio que llevas 18 años esperando

Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 es el recopilatorio que llevas 18 años esperando

Toni Vingut se juega el Campeonato de España de Quads este fin de semana en Zaragoza

Toni Vingut se juega el Campeonato de España de Quads este fin de semana en Zaragoza

Ibiza20 reúne a referentes de Google, Canva, Bizum, CaixaBank y LLYC en la cita del talento digital

Ibiza20 reúne a referentes de Google, Canva, Bizum, CaixaBank y LLYC en la cita del talento digital

Los regatistas de Ibiza Roque García y Vicent Jaume Serra firman un destacado quinto puesto parcial en el Europeo de Tornado

Los regatistas de Ibiza Roque García y Vicent Jaume Serra firman un destacado quinto puesto parcial en el Europeo de Tornado

Galería: agentes a punto de finalizar su primera fase de prácticas en la Policía Local de Ibiza

Galería: agentes a punto de finalizar su primera fase de prácticas en la Policía Local de Ibiza

José Andrés, chef: “Los pimientos de bote no se mejoran con azúcar, sino con 2 dientes de ajo y 4 cucharadas de aceite”

José Andrés, chef: “Los pimientos de bote no se mejoran con azúcar, sino con 2 dientes de ajo y 4 cucharadas de aceite”
Tracking Pixel Contents